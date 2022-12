Quella che è andata in onda oggi, martedì 13 dicembre, era una puntata di U&D piuttosto attesa dai telespettatori: da settimane, infatti, i fan aspettavano di assistere al finto svenimento di Pinuccia. Le anticipazioni della registrazione in questione, parlavano di un siparietto messo su dalla dama durante un'accesa lite con Tina Cipollari. Ma alla fine questa scena è stata tagliata in fase di montaggio e che nessuno potrà vederla in televisione.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Chi ha seguito la puntata del 13 dicembre ha notato che Pinuccia Della Giovanna è sparita dagli studi di U&D da un momento all'altro: un minuto prima era seduta nel parterre, mentre poco dopo non c'era più.

Una deduzione piuttosto semplice che la maggior parte dei fan hanno fatto è che in fase di montaggio sia stata tagliata una scena attesissima: il finto svenimento della signora di Vigevano e il suo duro scontro con Tina.

Anche Lorenzo Pugnaloni ha confermato su Instagram che una parte dell'appuntamento odierno è stata "cancellata". A un follower che ha chiesto se mancava qualcosa nel racconto di quello che è accaduto tra i protagonisti del Trono Over, il blogger ha risposto: "Sì, hanno tagliato tutto e infatti lei ora non è più in studio".

La strigliata della conduttrice di U&D

La puntata odierna di U&D si è aperta con la continuazione del rimprovero che Maria ha rivolto a Pinuccia per il "pressing" che da mesi fa ad Alessandro: dopo aver chiamato il cavaliere accanto a sé, la conduttrice del dating-show ha cercato di farlo ragionare sul fatto che la dama non gli vorrebbe bene come dice, visto che non fa altro che metterlo in imbarazzo.

"Io gli voglio bene, per questo faccio così", ha ripetuto Della Giovanna davanti alle telecamere.

"E sti c...i", ha risposto De Filippi in modo istintivo e suscitando l'ilarità di tutti i presenti.

Dopo che Rausa è tornato al suo posto, c'è stato un repentino cambio di argomenti. I telespettatori, però, hanno notato che nel parterre non c'era più Pinuccia e quindi hanno dedotto che qualcosa non è stato mandato in onda su Canale 5.

In particolare, il pubblico non ha visto la lite che la signora di Vigevano ha avuto con Tina Cipollari. La redazione ha preferito passare direttamente alle presentazioni tra Roberta e un nuovo corteggiatore che però lei ha rifiutato.

Il consiglio a lasciare a U&D

Pochi minuti dopo, Pinuccia è riapparsa in studio con le lacrime agli occhi: Tina Cipollari, invece, non era al suo posto.

I fan pensano che gli autori di U&D abbiano deciso di tagliare la scena del finto svenimento della dama e tutto il litigio che c'è stato in quel frangente con la bionda opinionista.

Maria si è rivolta un'altra volta alla signora di Vigevano dicendole: "Io penso non ti faccia bene stare nel programma".

Dello stesso parere si è detto Gianni Sperti, che ha consigliato a Della Giovanna di non partecipare più, per non stare male sia lei e per non stressare Alessandro.

La 80enne ha insistito ancora sul fatto di volere solo un'amicizia da Rausa, ma in tanti sono intervenuti per cercare di farle capire che il pugliese non vuole nulla da lei e che dovrebbe anche evitare di telefonargli almeno una volta al giorno.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate di recente, fanno sapere che Pinuccia era assente e che nessuno ha mai parlato di lei: un'indiscrezione sostiene che la dama racconti ai suoi concittadini di essere stata mandata via dal dating-show proprio dopo la puntata stata trasmessa in tv tra il 12 e il 13 dicembre.