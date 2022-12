Il 21 dicembre va in onda l'ultima puntata di Uomini e donne del 2022. Il talk show del pomeriggio di Maria De Filippi si appresta a salutare gli spettatori dopo un'annata decisamente trionfante dal punto di vista degli ascolti, coronata da risultati auditel eccezionali in daytime.

I colpi di scena non mancheranno in studio e, al centro delle dinamiche di questo pomeriggio, tornerà il tronista Federico Dainese, il quale si sbilancerà sempre più nei confronti della pretendente Vincenza, tanto da scatenare l'ira dell'altra corteggiatrice, Elena.

Federico preferisce Vincenza: anticipazioni U&D ultima puntata 21 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'ultima puntata di Uomini e donne del 21 dicembre 2022, rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Federico Dainese.

Per un po' di settimane il pubblico della trasmissione pomeridiana di Canale 5 non ha avuto informazioni sul suo conto, dato che non è stato presente in studio.

Il motivo di tale assenza, però, non era dovuta a possibili dubbi del tronista sul suo percorso, bensì al fatto che avesse contratto il Covid-19 e, di conseguenza, non ha potuto partecipare alle riprese.

In studio, però, Federico tornerà subito al centro dell'attenzione: le anticipazioni rivelano che il tronista sarà protagonista di un nuovo intenso bacio con Elena ma, poi, rivelerà di preferire l'altra pretendente, Vincenza.

Biagio viene rifiutato: anticipazioni U&D ultima puntata

Il tronista, infatti, non si farà problemi a rimarcare più volte di avere una netta preferenza nei confronti di Vincenza che, a quanto pare, avrebbe fatto breccia nel suo cuore.

E, proprio questa preferenza, farà scattare l'ira in studio di Elena: la corteggiatrice non la prenderà bene e non si farà problemi a bacchettare il tronista per il suo modo di fare.

Per quanto riguarda, invece, il trono over, il protagonista dell'ultima puntata di Uomini e donne del 21 dicembre 2022, sarà Biagio Di Maro.

Il cavaliere napoletano si ritroverà al centro dell'attenzione nel momento in cui farà un passo avanti nei confronti della dama Paola e cercherà per l'ennesima volta di corteggiarla, con tanto di sorpresa che le farà recapitare in camerino.

La reazione della dama non sarà quella che si aspettava Di Maro: Infatti, Paola confermerà di non provare interesse nei confronti di Biagio e di non essere intenzionata a conoscerlo fuori dallo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

E così, con la puntata di Uomini e donne del 21 dicembre, si conclude la fortunata edizione del talk show pomeridiano di Canale 5, pronto a salutare il suo affezionato pubblico in vista della consueta pausa natalizia.

Dal 22 dicembre inizia la pausa natalizia di Uomini e donne su Canale 5

Dal 22 dicembre in poi, infatti, inizierà lo stop nella fascia pomeridiana: il dating show sarà sospeso dalla programmazione per la consueta pausa che porterà ad uno stravolgimento del palinsesto pomeridiano di Canale 5, con maggiore spazio dedicato alle soap e alle fiction in replica.

Tuttavia, Maria De Filippi continuerà ad essere impegnata con le riprese del talk show, dato che il 21 dicembre è prevista una nuova registrazione e altre due sarebbero in programma anche nel corso dell'ultima settimana di questo mese.