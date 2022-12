Can Yaman torna a pubblicare foto sui social e lo fa in grande stile. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un breve video in cui lui stesso è protagonista, a cavallo di un destriero mentre si esercita per una scena della serie di Disney+ El Turco. Dopo un periodo un po' difficile, che aveva dato adito a una serie di gossip e dicerie sul suo conto, Can è tornato a Budapest e sembra pronto a riprendere le riprese che lo vedranno sul set al fianco di Greta Ferro. Quest'ultima è apparsa entusiasta del post pubblicato da Yaman.

Can ritorna sul set

Dopo aver lasciato Roma alla volta di Budapest, dove è stato allestito il set di El Turco di cui sarà protagonista, si è detto che Can Yaman non abbia vissuto momenti facili. In più di un'occasione l'attore è apparso malinconico e i suoi follower hanno attribuito questo stato d'animo a causa dell'allontanamento da Francesca Chillemi. Tra i due protagonisti di Viola come il mare si è instaurata una complicità, che sembrava essere proseguita anche fuori dal set. Qualcosa però potrebbe essere cambiato, tanto che poco prima della messa in onda dell'ultima puntata della fiction di Canale 5, Can e Francesca hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social.

Secondo il mondo del gossip, l'allontanamento dall'ex Miss Italia avrebbe intristito tanto Yaman da costringerlo a prendersi una pausa dal set di El Turco.

Poco dopo a complicare la situazione ci sarebbe stato un infortunio al piede che avrebbe costretto ancora una volta il divo a tornare in Turchia per curarsi e riprendersi. Tutte notizie che, successivamente, sono state smentite dall'attore stesso con una storia su Instagram.

L'intesa con Greta Ferro

"Daily life in Budapest" (vita quotidiana a Budapest, ndr), ha scritto Can su Instagram a corredo di un breve video in cui si esercita per una scena di El Turco, dove interpreterà un valoroso cavaliere.

La scena lo vede mentre a cavallo combatte armato di spada con diversi personaggi che attentano alla sua incolumità. Insomma, pare che Can abbia ripreso a pieno ritmo a lavorare per la serie di Disney +, ritrovanso lo slancio giusto per dedicarsi al nuovo progetto che lo vedrà recitare interamente in lingua inglese, una nuova prova dopo quella della lingua italiana di Viola come il mare.

Entusiasti i commenti del fan dell'attore che si erano preoccupati per l'assenza del loro beniamino. Anche la reazione al post di Greta Ferro è degna di nota. Classe 1995, l'attrice e modella ha commentato il video con una serie di emoticon a forma di cuore, segno che i due giovani hanno presumibilmente raggiunto una bella intesa sul set.