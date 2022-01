Can Yaman è attore, modello e protagonista di diverse serie televisive di successo. Nasce a Istanbul l’8 novembre del 1989 sotto il segno dello Scorpione. I suoi genitori sono turchi (ha un legame forte sia con il padre Güven Yaman che con sua madre Guldem Hanim), mentre i nonni sono originari della Macedonia e dell'Albania. È figlio unico e grazie al talento, l'appeal e i ruoli sempre più romantici, in poco tempo è riuscito a conquistare il pubblico italiano diventando a tutti gli effetti il "principe azzurro" dei tempi moderni.

Can Yaman è laureato in Giurisprudenza

Il modello è sempre stato affascinato dalla cultura italiana sin da piccolo, ragion per cui ha studiato al liceo scientifico italiano di Istanbul, prima di laurearsi nel 2012. Infatti l'attore protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno e Mr Wrong è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe. Can Yaman ha anche uno studio legale con due compagni dell'università, seppur attualmente si dedichi esclusivamente alla professione di attore.

Parla cinque lingue

Can Yaman parla ben cinque lingue: turco, italiano, tedesco, inglese e durante il primo lockdown per il Covid ha iniziato a studiare anche lo spagnolo, per rispondere personalmente alle fan presenti in terra iberica.

Nella versione originale della serie DayDreamer parla in italiano e lo fa interloquendo con il personaggio di Enzo Fabbri, imprenditore di cosmesi italiano. Nella versione tradotta in Italia, per esigenze di doppiaggio, a Fabbri viene attribuito un accento e l'origine francese.

Can Yaman e lo sport

Il turco è anche appassionato di sport, infatti da bambino ne ha praticati diversi a livello agonistico, rivelandosi un promettente giocatore di basket.

Anche oggi continua a praticarlo non appena ha un po' di tempo libero, insieme ad altre attività sportive come la box e la ginnastica.

Le iniziative solidali

L'attore è noto anche perché riesce a coinvolgere i suoi fan in tutto quello che fa, come le sue iniziative solidali. A tal proposito è famosa la vendita all’asta del suo gilet con le ali (disegnato a mano dallo stilista Ilker Bilgi) e indossato proprio dall'attore in una delle sue ospitate in una nota trasmissione italiana.

Il ricavato è stato devoluto a favore della raccolta fondi per sostenere le cure dell’piccolo Pamir Pekin, un bambino affetto da una grave malattia. In Italia l'attore ha anche fondato la "Can Yaman for children", un'organizzazione no profit che sostiene le iniziative a favore dei bambini del reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma.

Sveglia presto e colazione a casa

Su Can Yaman, inoltre, si sa che odia svegliarsi presto. La mattina per circa un’ora deve stare tranquillo, non parlare con nessuno e fare colazione a modo suo. Il primo pasto della giornata dell'attore è ricco di dolce e salato innaffiato con litri di caffè. Non gli piace affatto fare colazione fuori casa.