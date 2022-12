Nelle prossime puntate di Terra Amara il malessere di Zuleyha crescerà sempre di più. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la Altun non si sentirà più in grado di reggere il dolore dovuto alla scelta di Yilmaz di stare accanto ad un'altra donna e in più la scelta del marito di portarle via Adnan la spingeranno a fare un gesto estremo. Prima di cercare di togliersi la vita, Zuleyha però penserà bene di scrivere una lettera a Yilmaz rivelandogli che Adnan è in realtà suo figlio. Nessuno dei piani della giovane andrà a buon fine, perché l'intervento di Hunkar le impedirà di farsi del male e la figlia di Nazire impedirà che che Akkaya riceva la lettera.

Zuleyha tenta il suicidio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la storyline della soap turca, presto i telespettatori potranno assistere ad un colpo di scena che finirà per allontanare ancora di più Zuleyha e Yilmaz. Quando Demir porterà via il piccolo Adnan a sua madre con l'intento di punirla, Zuleyha penserà che per lei la scelta migliore sia morire. Decisa a portare avanti i suoi piani, la Altun deciderà di scrivere una lettera a Yilmaz con la quale lo informerà sulla verità circa la paternità del bimbo e lo esorterà a prendersi cura di lui quando lei non ci sarà più.

Zuleyha affiderà la lettera a Gulten e poco dopo tenterà di uccidersi tagliandosi le vene. Il suo tentativo di togliersi la vita fortunatamente non andrà a buon fine perché la suocera Hunkar con l'aiuto di un medico la salverà.

Però poi la signora Yaman deciderà di chiudere la nuora in manicomio per farla curare ed evitare che possa fare un altro gesto estremo. Intanto, la lettera non giungerà mai a destinazione perc la figlia di Nazire la intercetterà e poi la riporrà nel suo zaino dimenticandola lì.

Zuleyha cerca il confronto con Yilmaz

Riuscita a venire fuori dall'incubo del manicomio, Zuleyha non si capaciterà del motivo per cui Yilmaz non si andato in suo aiuto visto che Gulten le confermerà di aver consegnato la lettera a chi di dovere.

Allo scopo di incontrare il suo grande amore e chiarire con lui, la Altun deciderà di accompagnare il marito ad una cena di gala dove sarà certa di poter incontrare Yilmaz.

Zuleyha, però resterà stupita quando vedrà Yilmaz felice e sereno al fianco di Mujgan. La donna non si farà fermare e seguendo in bagno il su ex cercherà di capire se questi ha ricevuto la lettera.

Ma Akkaya la fermerà accusandola di essere egoista visto che adesso lui è felice con la dottoressa. Nel bel mezzo del dialogo Mujgan raggiungerà i due che non potranno chiarirsi. Per Zuleyha seguirà una nuova crisi di pianto. Quando scoprirà Yilmaz che Adnan è suo figlio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.