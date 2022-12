Chi sono i cantanti ufficiali big in gara a Sanremo 2023? Amadeus ha rotto il silenzio sul cast di questa attesissima nuova edizione della kermesse musicale in programma il prossimo febbraio in prime time su Rai 1.

Nel corso dell'edizione del TG 1 del 4 dicembre, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato la lista completa dei cantanti.

Chi sono i cantanti big di Sanremo 2023: ecco l'elenco ufficiale svelato al TG 1 da Amadeus

Nel dettaglio, dopo giorni di indiscrezioni, rumor e retroscena è stato finalmente ufficializzato il cast completo del prossimo Festival di Sanremo 2023.

Amadeus ha annunciato in diretta al TG 1 i nomi dei cantanti big che quest'anno avranno la possibilità di salire sul palco dell'Ariston e mettersi in gioco per cercare di conquistare l'ambito premio finale.

Il cast dei 22 artisti di Sanremo 2023 prevede la presenza di: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Mister Rain, Marco Mengoni.

E poi ancora, tra i cantanti big di questa edizione figurano: Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Comacose, Levante, Ultimo.

Insomma un cast che sembra promettere molto bene dal punto di vista musicale e televisivo per un Festival di Sanremo 2023 che sarà condotto non solo da Amadeus.

Il cast di Sanremo 2023: ecco chi ci sarà con Amadeus sul palco del Festival

Giunto alla sua quarta edizione di fila alla guida della kermesse, Amadeus ha deciso di avere una "spalla fissa" per tutte e cinque le serate di questa edizione.

Il co-conduttore di Sanremo 2023 sarà il cantante Gianni Morandi, che già in passato ha avuto modo di condurre lo show per due edizioni di grande successo, dove al suo fianco ci furono (tra gli altri) Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis.

Grande attesa anche per l'arrivo di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston. L'influencer italiana più amata al mondo, sarà il volto di punta della kermesse musicale durante la prima e l'ultima serata.

Chiara Ferragni sale sul palco di Sanremo 2023

E, proprio in questi giorni, è stata Chiara Ferragni a pubblicare su Instagram il primo scatto ufficiale che la ritrae al fianco di Amadeus e Morandi, tutti e tre pronti per questa nuova attesissima avventura che li attende il prossimo febbraio 2023 in diretta su Rai 1.

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti che nel corso delle cinque serate saliranno sul palco dell'Ariston, il direttore artistico ha ammesso che gli piacerebbe poter tornare ad avere dei nomi della musica internazionale. Al momento, però, non si hanno ancora certezze e nomi ufficiali su chi potrebbe esserci.