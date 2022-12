Un vero e proprio calvario attende Zuleyha durante le prossime puntate di Terra Amara: come rivelano le anticipazioni, la protagonista della soap turca dovrà fare prima i conti con l'ira del marito che le sottrarrà il piccolo Adnan e come se non bastasse dovrà poi sottostare al volere di Hunkar. La suocera della Altun deciderà di chiuderla in manicomio dopo aver scoperto del suo tentativo di togliersi la vita. Un momento molto difficile per la giovane che verrà portata via dall'ospedale proprio dal marito Demir, il quale troverà inaspettatamente un'alleata in Seher.

Demir porta via il figlio a Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la storyline della soap turca, ben presto Zuleyha farà una scoperta sul marito che porterà ad una serie di eventi poco piacevoli per lei. Yilmaz e Demir saranno presto protagonisti di un nuovo scontro che si concluderà con uno sparo. Ad avere la peggio sarà Akkaya ma Yaman se la prenderà con la moglie accusandola di essere andata dal suo ex fidanzato per chiedere aiuto in seguito alla scoperta che era stato proprio lui a manomettere la macchina con cui lei e la dottoressa Mujgan avevano avuto l'incidente.

Per punire la moglie, Demir userà di nuovo il figlio e glielo porterà via. Non solo, infatti, dopo aver scoperto che con l'aiuto di Gulten la moglie ha cercato di scoprire dove si trova Adnan, Demir le dirà che non lo vedrà mai più perché ha intenzione di farlo studiare e crescere all'estero lontano da lei.

Di fronte a questo nuovo dolore, Zuleyha reagirà compiendo un gesto estremo e si taglierà le vene per togliersi la vita. Ad impedire che avvenga il peggio sarà Hunkar che con il suo intervento provvidenziale salverà la vita della nuora.

Demir salva la moglie

Hunkar non si limiterà a questo ma su consiglio del medico giunto in suo aiuto porterà la nuora in un manicomio per evitare che possa tentare di nuovo di togliersi la vita.

Zuleyha sarà costretta a vivere legata ad un letto e ad indossare perfino la camicia di forza quando si rifiuterà di prendere i farmaci. Intanto, dopo aver chiarito la sua posizione in seguito alla sparatoria con Yilmaz, Demir uscirà dal carcere e scoprirà cosa ha fatto la madre alla moglie. Yaman si ribellerà ma Hunkar si rifiuterà di rivelare il luogo in cui si trova Zuleyha.

Sarà Seher, che ha già sedotto Gaffur, a rivelare dove si trova Zuleyha avendo captato un discorso tra il medico e Hunkar. Demir così correrà a prendere sua moglie e la porterà via contro il parere dei dottori che l'hanno in cura. Come mai Seher avrà deciso di aiutare Demir e Zuleyha? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.