Chi sono gli ospiti dei concerti di Capodanno 2023 gratuiti che si terranno nel corso della serata del 31 dicembre? Anche quest'anno sarà la musica dal vivo a farla da padrona nelle piazze italiane durante l'ultima serata dell'anno, in attesa che arrivi il 2023.

Sono decine gli eventi gratuiti che si terranno in giro per la penisola : a Roma, ad esempio, è prevista la partecipazione di Elodie, mentre a Napoli ci sarà la coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Chi sono i vari ospiti dei concerti di Capodanno 2023 gratis a Roma, Napoli e Torino

Nel dettaglio, tra i concerti di Capodanno 2023 il più atteso è sicuramente quello che si terrà a Roma, al Circo Massimo, dove potrebbero arrivare circa 50 mila persone. Gli ospiti attesi per la lunga serata di fine anno sono: Elodie, Madame, Sangiovanni e Franco 126.

A Torino, invece, in piazza Castello è previsto uno show dal vivo con ospiti: Willie Peyote, Eugenio in val di gioia e Bebe.

A Napoli, invece, lo show di fine anno occuperà Piazza del Plebiscito e tra gli ospiti figurano Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Rkomi.

Emma a Olbia, Blanco a Cagliari: concerti Capodanno 2023 gratuiti

Il concerto di Capodanno 2023 che si terrà ad Olbia, invece, avrò come protagonista la cantante salentina Emma Marrone, la quale avrà il compito di intrattenere il pubblico fino all'arrivo del nuovo anno con la sua musica dal vivo.

Grande attesa anche per lo show evento che si terrà a Salerno, in piazza Amendola: gli ospiti della serata di San Silvestro saranno i Negramaro per un super-concerto gratuito.

A Jesolo (Venezia), a Palazzo del Turismo, si esibirà dal vivo Elisa: la cantante accompagnerà il pubblico verso l'arrivo del 2023 proponendo il vasto repertorio della sua lunga carriera.

A Pontedera (Pisa) si susseguiranno sul palco Cristina D'Avena e Baby K.

A Cagliari, invece, per il capodanno in piazza è prevista la presenza di Blanco, mentre a Palermo spetterà a Francesco Gabbani intrattenere gli spettatori. A Bari, in piazza Libertà, lo show di fine anno è affidato ai Boomdabash.

Anticipazioni concerti di Capodanno 2023 in onda in diretta su Canale 5 e Rai 1: ecco gli ospiti

Inoltre, per chi vorrà seguire i concerti di fine anno in tv, l'appuntamento su Rai 1 è con L'anno che verrà, lo show condotto da Amadeus in onda in diretta da Perugia. Tra gli artisti presenti sul palco figurano: Iva Zanicchi, i Ricchi e Poveri, Raf, Umberto Tozzi e i Modà.

Su Canale 5, invece, lo show di fine anno è affidato a Federica Panicucci, al timone della nuova edizione di Capodanno in musica in onda in diretta da Genova. Fra gli ospiti dello show di Capodanno Mediaset figurano: Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio (in collegamento da Matera), Rocco Hunt, Patty Pravo, Annalisa, Riki e Angelina di Amici 22.