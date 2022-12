Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto una discussione al Grande Fratello Vip 7. Mercoledì 28 dicembre, Antonella ha ironizzato sui calciatori che le hanno mandato dei messaggi in passato.

Nel momento in cui Edoardo ha chiesto alla fidanzata di non menzionare i suoi flirt precedenti, lei ha tirato in ballo Mara Sattei: in passato, Donnamaria ha scritto su Instagram un messaggio alla cantante, senza però ricevere alcuna risposta.

I motivi della lite

Edoardo Tavassi ritiene che Antonella Fiordelisi sia conosciuta solo perché Gonzalo Higuain qualche tempo fa le ha chiesto una foto del suo lato B.

Per tutta risposta, la 24enne salernitana ha fatto la lista dei calciatori che le hanno scritto in privato per chiederle di uscire insieme. Donnamaria, infastidito, ha chiesto alla fidanzata di non parlare più dei giocatori che l'hanno contattata.

A questo punto Fiordelisi ha fatto notare a Donnamaria che anche lui in passato ha contattato in chat Mara Sattei. Spiazzato per la reazione della partner, Edoardo si è sfogato con alcuni suoi compagni d'avventura: "Ma io posso discutere per queste cose a 30 anni?". Subito dopo, rivolgendosi ad Antonella, ha aggiunto: "Ti prego, ma mollami. Cerca di stare più rilassata".

Ennesima discussione tra i Donnalisi

Mentre i due coinquilini stavano discutendo, la regia ha preferito cambiare inquadratura.

In un secondo momento, i Donnalisi hanno ricevuto un aereo di coppia dai fan. Fiordelisi, contenta, ha abbracciato il fidanzato, urlando di gioia e ringraziando i supporter. Al contrario, Donnamaria è apparso meno entusiasta per via del litigio precedente.

Tavassi ha fatto notare a Donnamaria che l'atteggiamento di Antonella è fuori dal comune: "Ma questa era arrabbiata due minuti fa, ti rendi conto?".

Anziché prendere le difese della 24enne salernitana, Edoardo ha lanciato una frecciata alla fidanzata: "Sì, ma questa è una cretina".

Infine lo speaker romano ha lasciato intendere che è costretto a gioire ogni volta che arriva un aereo per evitare che Antonella si arrabbi.

Chiofalo critica Antonella e Donnamaria

In un'intervista rilasciata a Casa Pipol, Francesco Chiofalo ha criticato la relazione tra Antonella ed Edoardo.

Secondo il personal-trainer, tra circa un anno il padre di Fiordelisi metterà i bastoni tra le ruote alla coppia perché sarebbe molto geloso di sua figlia. Inoltre il 33enne è convinto che Donnamaria non sia l'uomo ideale per l'ex schermitrice: "Lei con un ragazzo come lui tenderà sempre a predominare perché è troppo moscio".

Chiofalo ha quindi sottolineato che non si è mai fatto trattare in questo modo da Antonella, mentre Edoardo: "Lo rigira come un pedalino".