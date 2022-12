Antonella Fiordelisi sta facendo molto discutere nella casa del Grande Fratello Vip 7. In un'intervista a Casa Pipol, Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare la sua ex fidanzata e il padre Stefano Fiordelisi. Secondo il suo punto di vista, Antonella è una ragazza disposta a tutto per ottenere visibilità. In merito all'atteggiamento del padre, inoltre ha sostenuto che Stefano è un uomo molto geloso della figlia.

Le critiche a Stefano Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno avuto una relazione di circa tre anni. Secondo il punto di vista del 33enne, la liaison sarebbe giunta al capolinea per colpa del papà di Antonella: "Ci ha fatto lasciare".

Il personal trainer ha riferito che il signor Stefano avrebbe impedito ad Antonella di andare a Milano qualora non avesse chiuso la storia con lui. Francesco è convinto che Stefano Fiordelisi si comporterà allo stesso modo con Edoardo Donnamaria: si metterà in mezzo alla storia e farà di tutto per farli lasciare. Il motivo? L'ex di Antonella è sicuro che Stefano Fiordelisi sia un uomo geloso di sua figlia e ha aggiunto: "Lui ha preso molto seriamente la partecipazione al Grande Fratello Vip 7".

La stoccata alla ex

"È una persona molto pesante" ha detto Chiofalo su Antonella. A tal proposito, il 33enne ha sostenuto che dopo la rottura era dispiaciuto ma allo stesso tempo sollevato: "Una boccata d'aria l'ho tirata perché è pesante".

Sui "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Antonella ed Edoardo), Chiofalo crede che Edoardo non sia il genere di ragazzo che possa piacere ad Antonella lontano dai riflettori: "A lei piacciono esuberanti. Io da lei non mi facevo trattare in quel modo, lui lo rigira come un calzino".

Francesco è convinto che Fiordelisi sia disposta a tutto per avere visibilità, ma prima della loro relazione nessuno sapeva chi fosse Antonella.

Chi è il concorrente preferito di Francesco al GFVip7?

Francesco Chiofalo ha ammesso di non avere un preferito al Grande Fratello Vip 7, ma ritiene che Edoardo Tavassi sia molto simpatico.

Tra i personaggi che non gli piacciono invece c'è la sua ex Antonella Fiordelisi: "Nella casa si sta regolando perché ci sono le telecamere accese".

Per quanto riguarda l'ultimo esito del televoto in cui la 24enne è stata decretata come "preferita" dai telespettatori, Chiofalo ha confidato di avere ricevuto dei messaggi in cui alcune persone hanno creato falsi account per votare Antonella. Tuttavia, Francesco ha ammesso di non sapere se si tratta realmente di voti fasulli o di hater.