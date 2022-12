Antonella Fiordelisi assaggia il cibo direttamente dalla pentola nella casa del Grande Fratello Vip e disgusta i fan social. In queste ultime ore la concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è resa protagonista dell'ennesimo episodio che ha scatenato accese polemiche in rete.

Antonella non si è fatta problemi a immergere il suo cucchiaio all'interno della pentola dove era in preparazione il cibo per tutti i concorrenti. Una scena che non è passata inosservata tra i fan social, molti dei quali hanno duramente polemizzato contro la concorrente.

Antonella assaggia il cibo dalla pentola al GF Vip ed è polemica

Antonella continua a essere uno dei personaggi più discussi e criticati di questa settima edizione del GF Vip in onda su Canale 5.

I fan social del reality show, in queste ultime ore, non si sono fatti problemi a puntare il dito contro la concorrente dopo aver assistito a una scena che ha scatenato accese polemiche in rete.

La concorrente si trovava in cucina e vedendo in fase di preparazione un sugo che di lì a poco avrebbero mangiato tutti, non si è fatta problemi ad assaggiarlo direttamente dalla pentola.

Senza essere vista dagli altri concorrenti, Antonella ha infilato più volte il suo cucchiaio all'interno della pentola: una scena decisamente poco rispettosa nei confronti degli altri inquilini, che a seguire avrebbero mangiato quello stesso sugo.

I fan del GF Vip disgustati dal gesto di Antonella in cucina

Fiordelisi non è stata beccata da nessuno dei suoi compagni di gioco, ma a riprenderla ci hanno pensato le telecamere del reality show.

La scena è stata trasmessa nel corso della diretta del GF Vip visibile 24 ore su 24 su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity, e ha scatenato accese polemiche in rete.

Molti fan del programma si son detti disgustati dal gesto di Antonella, sentenziando che sarebbe stata a dir poco irrispettosa nei confronti degli altri vipponi di questa edizione.

'Che schifo', i fan del GF Vip disgustati dal gesto di Antonella

"Che schifo dai, è proprio un comportamento da maleducata e cafona", ha scritto un commentatore del GF Vip polemizzando contro la concorrente.

"Ma come si fa... prima mangia dal cucchiaio e poi lo rimette nella pentola. Disgustoso", ha scritto un altro fan social del reality show Mediaset.

"Qui mancano proprio le basi dell'igiene. È davvero uno schifo. Poi gli altri devono mangiare quella stessa roba", ha sbottato un altro commentatore puntando il dito contro il gesto di Antonella.