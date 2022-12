Oriana Marzoli ha deciso di vuotare il sacco su Antonino Spinalbese. La concorrente del Grande Fratello Vip 7 nel corso di una chiacchierata con Ginevra Lamborghini ha rivelato cosa avrebbe detto l'ex di Belen sotto le lenzuola. Oriana si è detta stanca di passare per una bambina infatuata che non accetta il rifiuto di un uomo: "Non sono una donna che si fa i castelli in aria al primo bacio".

La versione di Oriana

Oriana e Antonino si erano avvicinati, tanto da avere anche un rapporto intimo. Il giorno seguente, però, il 27enne ligure ha iniziato a distaccarsi dalla concorrente venezuelana.

Sebbene sembrasse che tra i due fosse tornato un rapporto civile, con l'ingresso di Ginevra Lamborghini (come ospite) le cose sono nuovamente precipitate.

Domenica 18 dicembre, Oriana ha deciso di parlare con Ginevra di quanto accaduto con Spinalbese: "Non mi deve dire che mi sono fatta i film". Secondo la versione raccontata dalla influencer venezuelana, Antonino sarebbe un bugiardo. Marzoli ha spiegato a Ginevra Lamborghini che il coinquilino fino ad una settimana prima dormiva insieme a lei dopo ogni puntata del Grande Fratello Vip 7. Ma non è finita qui, perché Oriana ha rivelato anche cosa gli avrebbe Antonino mentre si trovavano sotto le lenzuola: "Sotto la coperta mi diceva che non poteva resistermi".

Come un fiume in piena Oriana Marzoli ha confidato di essere stufa di essere paragonata ad una donna che non riesce ad accettare un rifiuto dall'uomo che le interessava. A tal proposito, la diretta interessata ha sbottato: "Dice che si pente? Mi pento io di essere stata con lui".

Infine, la concorrente sudamericana ha tirato in ballo l'ex compagna di Spinalbese: "Mi ha usata come Belen ha fatto con lui".

Lo sfogo di Antonino

Al termine della 23^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Antonio Spinalbese si è ritrovato in zona piscina a parlare con Wilma Goich e Ginevra Lamborghini.

Secondo il punto di vista del 27enne, Oriana ci sarebbe rimasta male solamente perché non riesce ad accettare il rifiuto: "Il suo è ego non interesse".

Inoltre, il concorrente ha riferito di non voler essere definito come un uomo che tratta male le donne. A detta di Wilma, Antonino si comporterebbe diversamente con Ginevra rispetto a Oriana. Per Goich, Spinalbese avrebbe avuto un atteggiamento sbagliato nel momento in cui ha chiuso la frequentazione con Marzoli. Ginevra invece, ritiene che il coinquilino abbia chiuso con Marzoli nel peggiore dei modi utilizzato dei termini fuori luogo e offensivi verso Oriana.

A quel punto Antonino Spinalbese ha rivelato che non vuole giocare a carte scoperte all'interno della casa di Cinecittà.