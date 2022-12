Momento delicato, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, per il rapporto fra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Sono continuati gli alti e i bassi per l'emiliano e la modella che si sono ritrovati nella serata di ieri, venerdì 17 dicembre 2022, per un confronto basato sulle loro incomprensioni. Il gieffino ha immediatamente affermato che non accetta che una persona vada da lui con un elenco di cose che può e non può effettuare. L'ex tronista di Uomini e Donne ha inoltre spiegato di essersi allontanato dalla compagna d'avventura per rispettare la sua richiesta.

I continui cambi d'umore della veneta sembrano aver stancato Onestini.

Nikita dice a Onestini di aver frainteso tutto

Luca Onestini ha palesato il suo dispiacere nel vedere Nikita Pelizon che sta male per il loro rapporto ma, d'altra parte, l'emiliano ha sottolineato che la gieffina sta male per ciò che ha richiesto lei stessa. La modella, a quel punto, ha replicato dichiarando di aver frainteso tutto, dagli atteggiamenti agli sguardi del compagno d'avventura ed ha finito con il farsi dei film mentali. Pelizon è apparsa convinta che l'interesse fosse reciproco ma l'ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito di non aver compiuto gesti che potessero essere fraintesi, accusando la 28enne di aver viaggiato con l'immaginazione.

La ragazza ha fatto notare al gieffino che lui l'ha sempre trattata in maniera differente rispetto alle altre coinquiline del loft di Cinecittà e lei ha inteso che ci potesse essere qualcosa fra di loro. Le divergenze d'opinione sono proseguite perché l'influencer ha semplicemente rispettato una richiesta di Nikita e non ha voluto ferirla; per tale motivazione non ha dato molte attenzioni alle altre donne.

Ma per Luca, questo atteggiamento, non significava che volesse più di una semplice amicizia.

Nikita ha così invitato il compagno d'avventura a non darsi quelle attenzioni reciproche se non prova ciò che avverte lei. La modella ha palesato di non gradire più i comportamenti di Luca che lei ha giudicato ambigui. L'ex tronista si è definito convinto che il loro rapporto non possa più sfociare in nient'altro che un'amicizia.

Luca e Nikita proseguono la discussione

Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno continuato la loro discussione riguardo al loro rapporto. In particolare, il ragazzo emiliano ha sottolineato come la compagna d'avventura non sia abituata a ricevere un rifiuto da parte di un uomo. L'ex tronista ha poi affermato che nonostante non pensasse ad avere una relazione con la gieffina, era riuscito ad instaurare un tipo di rapporto che non aveva con le altre. I due concorrenti hanno proseguito il loro dibattito a lungo cercando un punto di connessione ed esaminando ogni aspetto della loro relazione e sono apparsi convinti della loro incompatibilità. "Mi dispiace di aver rovinato un rapporto che si stava creando", ha concluso Nikita.