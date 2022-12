Antonella è sempre più sola nella casa del Grande Fratello Vip: nelle ultime ore, infatti, anche il fidanzato Edoardo le ha voltato le spalle in modo deciso, dicendosi stanco dei suoi comportamenti provocatori e infantili. A far sbottare il romano, è stata l'imitazione offensiva che Fiordelisi ha fatto di Oriana per un gioco proposto dagli autori: la ragazza ha vestito i panni "succinti" della coinquilina, facendone una versione poco intelligente e a tratti volgare. Parlando con i compagni, Donnamaria ha detto di voler chiudere la relazione con l'influencer perché una persona così non la vuole al suo fianco.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Edoardo non sopporta più Antonella e i suoi atteggiamenti all'interno della casa: è questa la notizia più spiazzante che arriva dalle mura di Cinecittà a poco più di 24 ore da una nuova puntata in diretta. Il ragazzo, infatti, ha chiaramente detto di non voler più fare coppia con la schermitrice perché non rappresenta il genere di persona che vuole al suo fianco sia in tv che nella vita in generale.

Al termine della discussa imitazione di Oriana che Fiordelisi ha proposto ieri pomeriggio, c'è stato un confronto con Donnamaria che era un "antipasto" della drastica decisione che il giovane ha preso in serata.

Alla fidanzata che gli chiedeva spiegazioni del suo malumore, il concorrente del Grande Fratello Vip ha risposto: "Sono stufo, lasciami in pace.

Non voglio che il mio stato d'animo dipenda da te, me ne fai una al giorno".

"Ti sei messa in perizoma, ma dove vivi? Da oggi puoi fare la scema con chi vuoi, sono serio", ha sbottato Edoardo che solo poche ore prima aveva dato della poco di buono ad Antonella parlando con gli altri.

La scelta del protagonista del Grande Fratello Vip

In serata, poi, Edoardo si è sfogato con Tavassi e Micol e ha ribadito la sua intenzione di voler lasciare Antonella.

"Non sono mai stato con una così in vita mia, per me è follia quello che fa. Non ci sono parole", ha esordito il giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 16 dicembre.

Ai compagni d'avventura che gli chiedevano se fosse sicuro di voler mollare Fiordelisi dopo quasi due mesi di relazione, Donnamaria ha fatto sapere: "Sì, io non ci voglio stare con lei".

"Basta, è finita. Ho visto cose che mi hanno fatto male e non voglio stare così tutti i giorni. Una così con la voglio affianco, ne sono certo", ha concluso il volto di Forum tra le mura di Cinecittà.

A portare Edoardo a prendere questa decisione, non è stata solo l'offensiva imitazione che Antonella ha fatto di Oriana: il ragazzo era insofferente da più di una settimana, provato dalle scenate di gelosia che l'influencer gli ha fatto per un paio di abbracci o per uno scambio di battute con Marzoli.

Attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip

Antonella non ha più cercato un confronto con Edoardo dopo l'ultima discussione nel van, tant'è che lui ha deciso di trascorrere la notte in un altro letto: Donnamaria, infatti, ha dormito con Alberto De Pisis e non con Fiordelisi.

Domani, sabato 17 dicembre, andrà in onda la 23esima puntata del Grande Fratello Vip e sicuramente la rottura tra i "donnalisi" sarà un argomento centrale della serata: Alfonso Signorini cercherà di indagare sulle motivazioni che hanno portato Donnamaria a volersi allontanare definitivamente dalla persona della quale diceva di essere innamorato.

L'influencer di Salerno, però, dovrà anche fare i conti con gli attacchi per l'imitazione che ha fatto di Oriana, un siparietto che non è piaciuto né dentro né fuori la casa, come testimoniano le tante critiche che la giovane ha ricevuto sui social network per il suo recente comportamento.