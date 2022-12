Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, questa mattina, Edoardo Tavassi è stato preso a calci da tata Carla.

La nuova arrivata all'interno della casa di Cinecittà ha il compito di tenere sotto controllo i concorrenti e cercare di far rispettare loro le regole del vivere civile.

Peccato, però, che questa mattina la tata non abbia gradito l'atteggiamento e il modo di fare di alcuni dei concorrenti di questa settima edizione, scagliandosi in primis contro Tavassi.

Edoardo Tavassi preso a calci al Grande Fratello Vip 7 da tata Carla

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del reality show di Canale 5, c'è stato spazio per l'ingresso in casa di tata Carla, scelta da Signorini per cercare di tenere sotto controllo i vipponi di questa edizione, i quali non sembrano essere particolarmente inclini alle regole del buon vivere insieme.

Peccato, però, che anche la tata nel giro di pochi giorni abbia già perso le staffe nei confronti di alcuni concorrenti e questa mattina si è scagliata contro alcuni di loro, in particolar modo contro Tavassi.

Edoardo Tavassi ha assaggiato del cibo direttamente dalla pentola, credendo o forse sperando di non essere visto dalla tata che, al contrario, lo ha colto proprio nel momento in cui metteva le mani nella casseruola, come aveva fatto Fiordelisi giorni prima.

'Gli ho dato un calcio perché lo meritava', tata Carla perde le staffe contro Tavassi al Grande Fratello Vip

Immediata la reazione di tata Carla che, senza farsi troppi problemi, ha preso letteralmente a calci Tavassi, al cospetto degli altri concorrenti di questa edizione.

"L'ho preso, gli ho dato un calcio in c... perché se lo meritava", ha sbottato tata Carla.

Successivamente, poi, è stata la volta di Edoardo Donnamaria che pure ha fatto perdere le staffe alla tata, che non si è fatta problemi a sbottare in casa.

Tata Carla furiosa con i concorrenti del GF Vip e sbotta: 'Fate i letti'

"Ma porca tr...adesso fuori, fuori", ha sbottato la tata contro Donnamaria e gli altri concorrenti di questa settima edizione che non stavano seguendo le sue regole e gli ordini che aveva impartito.

"Un po' scherzo ma adesso sono veramente incavolata. Fuori. Fate i letti, ripulite il bagno", ha proseguito ancora la tata visibilmente nervosa e furiosa per la mancanza di rispetto da parte di alcuni dei concorrenti di questa edizione.

Insomma, l'ospite d'eccezione di queste giornate nella casa del Grande Fratello Vip, sembra non aver gradito il modo in cui i concorrenti si stanno approcciando ai suoi "ordini" e chissà se nel corso della prossima puntata serale del reality show, Alfonso Signorini interverrà per bacchettare i suoi concorrenti.