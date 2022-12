Antonella Fiordelisi in questo momento è la concorrente più discussa del Grande Fratello Vip 7. In queste ore, sui social è scoppiata una nuova polemica: alcuni utenti hanno criticato la 24enne di Salerno per avere mangiato direttamente dalla pentola con un mestolo. Ma non è tutto, perché Fiordelisi è stata criticata anche da Daniele Dal Moro per avere riallacciato il rapporto con Edoardo Donnamaria.

L'episodio finito al centro delle polemiche social

Secondo alcuni utenti del web, Antonella sta avendo degli atteggiamenti discutibili all'interno della casa di Cinecittà.

L'ultimo in ordine di tempo sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti degli altri concorrenti. Lunedì 19 dicembre, su Twitter è apparso un video in cui si vede Antonella mettere un mestolo nella pentola e mangiare più volte la pietanza all'interno.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno commentato in modo negativo il gesto di Fiordelisi: "Che schifo". Un altro utente ha sostenuto che se fosse stata all'interno della casa avrebbe discusso animatamente con Antonella, poiché è una cosa poco igienica. Un altro utente ha commentato: "Disgustoso". Secondo il punto di vista di un telespettatore, Antonella dopo aver mangiato direttamente dalla pentola almeno poteva cambiare la posata anziché riponere il mestolo sul piano di cottura.

Moltissimi utenti hanno insinuato che l'atteggiamento di Fiordelisi sia poco rispettoso nei confronti degli altri concorrenti.

Daniele Dal Moro contro Antonella

Nel frattempo, Daniele Dal Moro ha criticato duramente Antonella.

Nello specifico, il 32enne di Verona ha punzecchiato Fiordelisi per essere tornata insieme ad Edoardo Donnamaria: "A me fanno troppo ridere". L'imprenditore ha fatto notare che fino a poche ore prima, i due coinquilini avevano discusso animatamente per poi tornare ad essere più uniti di prima. Daniele ha precisato di essere contento per loro, ma ha giudicato incoerente il fatto che Edoardo e Antonella abbiano utilizzato termini fortissimi l'uno nei confronti dell'altra.

Non è escluso che nella puntata di lunedì 19 dicembre, Alfonso Signorini non mandi in onda il commento di Dal Moro sui "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Antonella ed Edoardo).

Tavassi svela la sua teoria su Fiordelisi

Domenica 18 dicembre, nel corso di una chiacchierata con Micol ed Tavassi, Giaele si è detta convinta che Antonella Fiordelisi supererà tutte le nomination. Secondo Giaele, Antonella è la preferita del pubblico visto che riceve spesso molte dediche aeree.

Secondo Edoardo Tavassi invece, le cose non starebbero così: il concorrente ha sostenuto che tutti si fanno condizionare dagli aerei, ma in realtà non conterebbero nulla. A tal proposito, Tavassi ha fatto notare che Fiordelisi viene spesso resa immune perché probabilmente al televoto non uscirebbe indenne.