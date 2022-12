La favola d'amore nata a Uomini e Donne tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo è giunta al capolinea. Su Instagram, l'ex tronista ha ufficializzato la rottura con l'ex corteggiatore in seguito all'ennesima segnalazione sul suo conto, spiegando di essere una donna libera. Tuttavia, Sara ha preferito non rivelare i motivi che hanno portato la coppia ad interrompere la storia.

Le parole dell'ex tronista

Tramite il suo profilo Instagram, Sara Shaimi ha annunciato la fine della relazione con l'ex corteggiatore Sonny Di Meo: "La mia storia è terminata". La diretta interessata si è rivolta a tutti coloro che continuano a fare segnalazioni sul suo conto.

Inoltre l'ex tronista di Uomini e donne ha aggiunto: "Sono una donna libera di spaziare nella totale libertà".

La diretta interessata si è limitata ad ufficializzare la fine della favola d'amore, ma non ha rivelato i motivi che hanno portato la coppia alla rottura. Al momento Sonny Di Meo non ha proferito alcuna parola sul suo status sentimentale. Tuttavia, pare che la coppia sia rimasta in ottimi rapporti: tra i profili social seguiti dall'ex corteggiatore, figura ancora quello della sua ex Sara. Dunque, tra i due non dovrebbero esserci dissapori.

Sara e Sonny avevano già affrontato una crisi sentimentale

Sara Shaimi in qualità di tronista aveva deciso di uscire dal dating show di Maria De Filippi con Sonny Di Meo.

La coppia aveva intrapreso una relazione nel 2020, ma in questi due anni d'amore avevano già superato una crisi sentimentale. Nello specifico, nel 2021 la coppia si era allontanata a causa dei continui litigi. Secondo quanto si apprende, Sonny sarebbe sempre stato molto geloso della sua fidanzata. La stessa ex tronista al settimanale DiPiù in un'intervista aveva spiegato di avere preso le distanze dal compagno per via dell'eccessiva gelosia.

Un mese dopo la pausa di riflessione, i due ex volti di Uomini e Donne decisero di darsi una seconda chance. Oggi, però, sembra essere arrivata la parola fine in modo definitivo.

Le ipotesi sulla rottura

Sara è un'assistente di volo e vive a Roma mentre Sonny vive a Milano ed è uno store manager.

Non è escluso che la coppia abbia incontrato delle difficoltà a causa della lontananza per motivi di lavoro di entrambi.

Inoltre le incomprensioni potrebbe avere preso nuovamente il sopravvento sui due ex volti del dating show di Canale 5: a livello caratteriale la coppia ha sempre dichiarato di essere molto distante.

In questi due anni, il duo Shaimi-Di Meo aveva fatto progetti in grande sul futuro: la coppia sognava di vivere sotto lo stesso tetto e magari allargare la famiglia con l'arrivo di bambini.