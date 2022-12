Giulia Salemi si è rifiutata di fare l'opinionista in studio al Grande Fratello Vip, prendendo il posto di Sonia Bruganelli.

Intervistata dal settimanale "Chi", la voce del popolo social di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha svelato di aver detto "no" alla proposta che le era stata fatta dalla produzione e dal presentatore stesso.

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip prosegue con la sua regolare messa in onda anche durante il periodo delle feste natalizie.

Tuttavia, in queste settimane, in studio non ci sarà Sonia Bruganelli: l'opinionista ha scelto di trascorrere le vacanze di Natale in America, assieme alla sua famiglia, motivo per il quale non sarà presente in trasmissione per due settimane.

Al suo posto sono arrivati Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, ossia i due conduttori del "GF Vip Party" in onda ogni settimana in streaming su Mediaset Infinity, ma in un primo momento, al posto della moglie di Paolo Bonolis avrebbe dovuto esserci Giulia Salemi.

'Non ha senso cambiare per due puntate', la confessione di Giulia Salemi sul GF Vip

L'influencer, attualmente presente in studio al GF Vip come voce del popolo social di questa settima edizione, ha svelato al settimanale "Chi", che Alfonso Signorini aveva pensato a lei come sostituta di Sonia Bruganelli in studio, ma ha preferito declinare l'invito.

"Ne sono onorata e so che anche Sonia era d'accordo", ha dichiarato Giulia parlando della proposta che le era stata fatta dalla produzione del reality show.

"Ma poi mi sono detta: sono la bastarda con il tablet, la voce del web, non ha senso cambiare ruolo per due puntate. E così hanno preso Pierpaolo e Soleil", ha dichiarato Giulia Salemi.

Intanto, in attesa che Sonia Bruganelli torni nuovamente in studio per riprendere il suo posto al fianco di Orietta Berti, anche nella prossima puntata serale del GF Vip prevista il 2 gennaio 2023, ci sarà spazio per l'inedita coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

I due ex gieffini di passate edizioni del reality show Mediaset continueranno a commentare in studio le vicende dei concorrenti di questa settima edizione che, dal punto di vista auditel, continua a registrare buonissimi ascolti.

Anche la puntata di Santo Stefano, malgrado il giorno di festa, è stata seguita da una platea di circa due milioni e mezzo di telespettatori in prime time su Canale 5, conquistando uno share che ha sfiorato il muro del 20% e picchi di oltre il 26% durante la messa in onda.