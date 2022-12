Vito continuerà a cercare di conquistare Maria e negli episodi Il Paradiso delle Signore in onda dal 2 al 6 gennaio il giovane, di ritorno dalla Sicilia, si chiarirà con lei. Tancredi assumerà un investigatore privato e farà seguire Matilde, mentre Umberto si alleerà con Torrebruna per sconfiggere Adelaide e Marcello. Intanto al magazzino arriverà il piccolo, Adelmo che porterà tanta allegria.

Il Paradiso delle signore, puntate 2-6 gennaio: Adelmo porta tanta felicità

Marcello riuscirà ad acquistare Palazzo Andreani in società con Adelaide e la metterà al corrente dei progetti che ha in mente riguardo all'immobile che hanno soffiato a Umberto.

Quest'ultimo, invece, non farà altro che chiedersi come sia stato possibile che abbia perso l'affare in cui aveva investito tanto denaro ed energie. Nel frattempo Alfredo tratterà Irene con grande freddezza e lei, seppur non vorrà darlo a vedere, ne soffrirà molto. Intanto al Paradiso arriverà il piccolo Adelmo, un bambino orfano affidato alla parrocchia di Don Saverio. Il bambino porterà tanta vivacità e felicità, e darà a Vittorio e Roberto l'idea giusta per l'iniziativa benefica del grande magazzino per la Befana.

Matilde dirà a Vittorio di aver trascorso il Capodanno con il consorte e Conti cercherà di non farle capire che la cosa lo fa stare male. Tancredi, invece, sorprenderà la moglie con un regalo.

A quel punto Adelaide inviterà la nipote a prendere in considerazione l'ipotesi che il marito sia davvero cambiato; lei, però, non si fiderà e sarà certa che Tancredi si stia comportando in questo modo così conciliante soltanto per spingerla a tornare a Torino con lui. Irene, intanto, scoprirà che Clara ha aiutato Alfredo a mettere in atto la sua strategia e ci resterà male.

Il Paradiso delle signore, trame 2-6 gennaio: Tancredi fa seguire Matilde e Vittorio

Ludovica riceverà un dono da Marcello e ne sarà davvero felice. Torrebruna se ne renderà conto e comincerà a temere che lei lo voglia lasciare. Tancredi si accorgerà della complicità che c'è tra Matilde e Vittorio, e proverà a corteggiarla in maniera più serrata.

Irene sarà così arrabbiata con Clara che non vorrà saperne di fare pace, inoltre sarà molto nervosa a causa della situazione che si è creata con Alfredo. Umberto si convincerà che sia stata Adelaide a soffiargli Palazzo Andreani. Nel frattempo anche la Caffetteria parteciperà all'iniziativa benefica del Paradiso per la festa della Befana ed Elvira si offrirà di aiutare Salvo a preparare i dolci per i piccoli orfanelli.

La giovane Venere, per riuscire a portare a termine il compito, chiederà aiuto a Irene, Clara e Maria. Poco dopo, Vittorio confiderà al suo amico Roberto quanto sia difficile restare lontano da Matilde. Tuttavia l'incontro con Adelmo li legherà ancora più e non si renderanno minimamente conto del rischio che stanno correndo.

Tancredi, infatti, ingaggerà un investigatore privato e li farà seguire. Irene e Alfredo, grazie all'atmosfera dell'Epifania e all'iniziativa benefica che porteranno avanti insieme a tutti i dipendenti del Paradiso, si riavvicineranno e per un momento torneranno un po' bambini.

Vito ha un chiarimento con Maria, Umberto e Torrebruna si alleano

Negli episodi Il Paradiso delle signore in onda nella prima settimana del nuovo anno, Ezio temerà che se non si affretta ad avviare la nuova attività, l'intera famiglia potrebbe soffrire a causa dei problemi economici. La sua impresa potrebbe comportare dei rischi, ma Veronica e Gemma saranno disposte a sacrificarsi economicamente.

Torrebruna scoprirà qualcosa di più sugli affari che porta avanti Marcello grazie a Fiorenza, la quale gli racconterà come ha fatto Barbieri a farsi strada nel mondo della finanza.

Tancredi dirà a Umberto di aver ingaggiato un investigatore privato per far seguire Matilde e scoprire cosa gli sta nascondendo: Vittorio rischierà davvero grosso. Sant'Erasmo poi parlerà con Adelaide e la inviterà a prendere una posizione netta: o sta dalla sua parte o da quella di Matilde.

Irene perdonerà Clara, mentre Alfredo sarà certo di aver finalmente trovato la giusta strategia per fare breccia nel cuore della Venere. Vito tornato dalla Sicilia, andrà a parlare subito con Maria e si chiarirà con lei. Umberto, invece, scoprirà che sono stati Adelaide e Marcello a soffiargli Palazzo Andreani tramite una società di nome William. L'uomo a quel punto metterà in atto un piano per distruggere i loro piani e per riuscirci si alleerà con Torrebruna. Tancredi prenderà una decisione importante che lo porterà a restare a Milano per molto tempo.