Luca Salatino annuncia il suo addio al Grande Fratello Vip 7. Nel corso delle ultime ore, l'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato di essere arrivato al limite di questa esperienza vissuta all'interno della casa più spiata d'Italia, motivo per il quale intende abbandonare definitivamente il cast e uscire di scena.

Già da un po' di tempo, infatti, l'ex tronista si lamentava del fatto di non riuscire più a vivere serenamente la sua esperienza sotto i riflettori della casa di Cinecittà, adesso, si è detto pronto a fare un passo indietro.

Luca Salatino annuncia il suo ritiro definitivo dal GF Vip

Nel dettaglio, tra i concorrenti più amati di questa settima edizione del GF vip vi è sicuramente Luca Salatino. Reduce dall'esperienza vissuta come tronista a Uomini e donne, Luca si è messo in gioco accettando l'invito di Alfonso Signorini ad entrare a far parte del cast di questa edizione.

Un'esperienza tosta per Luca che, in diverse occasioni, si è ritrovato in grande difficoltà, soprattutto perché sentiva forte la mancanza della sua fidanzata Soraia, conosciuta proprio nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Luca ha cercato di resistere per ben tre mesi, confortato anche dalle parole della sua fidanzata che in diverse occasioni ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà per fargli delle sorprese.

L'ex tronista di Uomini e donne pronto a lasciare la casa del GF Vip 7

Tuttavia, in queste ultime ore, l'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato di aver maturato una decisione finale importante.

I concorrenti avranno la possibilità di scegliere se proseguire o meno questa esperienza all'interno della casa di Cinecittà, visto il prolungamento fino al prossimo aprile 2023.

Ebbene, Luca chiacchierando con gli altri compagni di viaggio, ha svelato di aver deciso di abbandonare il programma e quindi ritirarsi definitivamente dal cast di questa edizione del GF Vip.

'Adesso basta', Luca annuncia il suo addio al Grande Fratello Vip

"Allungarlo senza volerlo non mi piace. Loro lo sanno che esco", ha dichiarato Luca parlando con gli altri vipponi della casa.

"Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito a lungo, ma adesso basta", ha sentenziato Luca Salatino che è apparso a dir poco sicuro al 100% della sua scelta definitiva di abbandonare il cast di questa settima edizione del Grande Fratello Vip e rinunciare così alla trasmissione.

A questo punto, non si esclude che l'uscita di scena dell'ex tronista di Uomini e donne possa accadere nel corso di una delle prossime puntate serali del GF Vip.