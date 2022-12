L'ingresso di Luca Onestini nella casa del Grande Fratello Vip 7 ha smosso una certa curiosità in Nikita Pelizon. La modella ha deciso di giocare subito a carte scoperte con il coinquilino, ma quest'ultimo ha detto di non volere intraprendere alcuna relazione durante il percorso nel programma. Parlando con George Ciupilan, Nikita si è domandata perché Onestini continui ad avere determinati atteggiamenti verso di lei, se poi non vuole una relazione.

La modella rivela cosa si sono detti lei e Luca in privato

All'inizio Luca Onestini sembrava ricambiare l'interesse di Nikita Pelizon, ma successivamente ha detto di non volere alcuna relazione all'interno della casa di Cinecittà.

Parlando con Ciupilan, la modella ha rivelato cosa si sono detti lei e Luca in privato: "Mi voglio vivere le cose senza pensare a niente", avrebbe detto l'ex tronista di Uomini e Donne. Inoltre Onestini pare che abbia chiesto a Nikita di non essere frainteso. Sulla base di quanto avrebbe detto il concorrente del Grande Fratello Vip 7, la modella si è posta delle domande. Il giorno in cui i "vipponi" sono usciti momentaneamente dalla casa per effettuare un servizio fotografico di Natale, Luca Onestini ha messo le mani al collo di Nikita (in modo scherzoso) e poi l'ha appoggiata al muro guardandola negli occhi.

Nikita Pelizon sull'atteggiamento del coinquilino ha affermato: "Mi dici determinate cose...non hanno senso se mi vedi come un'amica".

Cosa pensa George di Nikita e Luca?

Dopo avere ascoltato la sua amica, George Ciupilan ha fornito la sua versione dei fatti spiegando che Nikita e Luca Onestini hanno due modi di fare completamente diversi sia nel comunicare le cose sia nel vederle.

In principio, l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe avere ricambiato il suo interesse nei confronti della modella ma poi potrebbe essersi allontanato a causa della gelosia della coinquilina.

Secondo il tiktoker, Nikita non dovrebbe giocare subito a carte scoperte quando è interessata ad una persona. Inoltre George ha fatto notare che Onestini ride e scherza allo stesso modo con tutte le concorrenti del parterre femminile presenti nella casa. Al contrario, Pelizon ha messo subito dei paletti al coinquilino che potrebbero averlo infastidito.

Infine George Ciupilan ha chiesto alla sua amica Nikita di prendere la situazione con più leggerezza e filosofia in modo da non soffrire per una conoscenza che non ha mai spiccato il volo. Al termine della conversazione la modella si è rifugiata in sauna a pensare alle parole del coinquilino.

Probabilmente la vicenda verrà affrontata nella puntata di lunedì 26 dicembre.