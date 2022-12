Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip dopo che Antonino ha scelto di chiudere definitivamente la sua frequentazione con Oriana, dopo che i due hanno vissuto dei momenti di intimità all'interno della casa più spiata d'Italia.

La concorrente venezuelana, subito dopo l'ultima puntata serale del reality show, non si è fatta problemi a smascherare l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, raccontando quanto succedeva sotto le coperte quando i due si isolavano per stare al riparo da occhi indiscreti.

Oriana e Antonino ai ferri corti: nervi tesi nella casa del GF Vip

La frequentazione tra Oriana e Antonino ha tenuto banco nel corso delle scorse settimane all'interno della casa del GF Vip.

Tra i due sembrava che stesse nascendo un buon feeling, complici anche i momenti di intimità che si sono trovati a vivere insieme sotto le coperte, al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

A un certo punto Antonino ha scelto di fare un passo indietro, spezzando la magia che si era venuta a creare con Oriana e annunciando di non essere più interessato ad approfondire la frequentazione all'interno della casa.

Il colpo di scena è arrivato nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip, quando l'ex di Belen ha fatto il nome di Oriana per la nomination.

Oriana smaschera Antonino al GF Vip: ecco cosa succedeva sotto le coperte

La reazione della concorrente non è stata delle migliori e subito dopo la diretta serale del reality show, la ragazza ha reagito smascherando Antonino e svelando a Ginevra quanto è successo nei momenti in cui si trovavano sotto le coperte, lontani dalle telecamere.

"Non dire che mi sono fatta dei film solo per un bacio. Bugiardo. Lui stava con me sotto le coperte fino a una settimana fa", ha precisato Oriana sfogandosi con Ginevra Lamborghini.

"Mi dà fastidio quando dice 'lei non ha capito niente'. Mi diceva 'Oriana tu sei troppo, non ce la faccio'. Non mi poteva avere davanti perché non riusciva a dire di no", ha svelato ancora Oriana raccontando quanto accadeva sotto le coperte quando si isolavano dal resto del gruppo per stare in intimità.

'Non deve rompermi, non lo merito', Oriana sbotta contro Antonino Spinalbese al GF Vip

"Adesso parlo, non deve rompermi perché non me lo merito. Non ho mai detto niente fino a oggi", ha proseguito ancora la concorrente visibilmente alterata e delusa dal comportamento dell'ex di Belen nei suoi confronti all'interno della casa di Cinecittà.

Cosa succederà a questo punto? Visto il clima decisamente teso che si respira in queste ore, c'è da scommettere che tra Oriana e Antonino siano in arrivo nuovi accesi scontri verbali. Intanto Antonino ha chiesto al pubblico di non salvarlo per la nomination di lunedì 19 dicembre, che lo vede a rischio eliminazione insieme ad Attilio, Charlie, Giaele, Patrizia e Sarah.