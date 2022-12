La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato, creato da Giannandrea Pecorelli, svelano che Vittorio (Alessandro Tersigni) scoprirà che Mario Oradei è il fantomatico fidanzato di Roberto (Filippo Scarafia). Allo stesso tempo Gemma (Gaia Bavaro) inizierà a intuire che tra Mario e il pubblicitario ci sia del tenero, così quest'ultimo deciderà di spiegare per bene alla giovane Zanatta come stanno le cose realmente.

La figlia di Veronica (Valentina Bartolo) interverrà in soccorso di Roberto, mentre lo stesso sarà coinvolto di una pericolosa situazione che coinvolgerebbe anche Oradei. Durante un'intervista l'attore Filippo Scarafia ha anticipato cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1, lasciando intendere che ci saranno buon probabilità che Roberto Landi potrebbe rischiare il carcere per colpa della sua omosessualità.

Filippo Scarafia: 'Il mio personaggio uscirà un po’ più allo scoperto'

L'attore toscano classe 1989, nel corso di un'intervista, ha voluto sottolineare come il personaggio di Roberto abbia decisamente più spazio nella stagione in essere de Il Paradiso delle Signore. Negli ultimi capitoli dello sceneggiato il pubblicitario non è rientrato nelle storyline di spicco, ma tale trend è destinato a essere capovolto.

Scarafia ha dichiarato che l'omosessualità di Landi, conosciuta al momento soltanto dagli amici Vittorio e Anna, tra i personaggi principali, verrà alla luce e ciò per Roberto significherà dapprima una forte paura e, successivamente, il coraggio di dover gioco forza affrontare le proprie decisioni.

Asserendo che sarà una delle stagioni più interessanti per il suo personaggio, condite da tanta carne al fuoco, l'attore italiano ha fatto presente: "Il mio personaggio uscirà un po’ più allo scoperto perché verrà a contatto con persone che conosceranno il suo segreto.

In quel momento l’omosessualità era considerata un reato e Landi dovrà fare i conti inizialmente con la paura, poi col coraggio di affrontare le proprie scelte". Negli anni Sessanta l'omosessualità era legale in Italia, ma se la storia d'amore venisse a galla, Roberto potrebbe essere arrestato per altri motivi, magari per reato contro la moralità pubblica e il buon costume.

Roberto potrebbe finire in galera a causa della sua storia con Mario

La storia segreta tra Roberto e Mario potrebbe mettere entrambi un una situazione decisamente pericolosa. Sebbene gli spoiler ufficiali non menzionano di cosa si tratti nello specifico, è probabile che l'insidiosa questione che coinvolgerebbe la coppia potrebbe essere legata alla loro omosessualità.

Se a tale eventualità si aggiunge il rischio, dichiarato dallo stesso Filippo Scarafia, che Roberto possa finire in galera, ecco che l'evoluzione di tale trama potrebbe portarci al pubblicitario in carcere.