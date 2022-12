Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, evidenziano che Ferdinando Di Torrebruna vorrà comprendere cosa gli sta nascondendo Fiorenza Gramini (Greta Oldoni). Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che l'ex armatore possa scoprire che, nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Flavia Brancia Di Montalto (Magdalena Grochowska) aveva inscenato un finto svenimento al Circolo, grazie al supporto della cugina di Dante Romagnoli (Luca Bastianello), per riuscire a spillargli del denaro.

Il finto svenimento di Flavia

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore 6 andato in onda il 7 aprile, Fiorenza era andata da Flavia chiedendole se stesse bene, in quanto sembrava parecchio pallida.

Gramini, allo stesso tempo, aveva sussurrato alla signora Brancia Di Montalto di reggerle il gioco e di dare spettacolo dinanzi a tutto il Circolo.

A quel punto, mentre Ludovica (Giulia Arena) scherzava amabilmente con Ferdinando, Flavia aveva finto platealmente di svenire e Marcello (Pietro Masotti), ignaro di tale pantomima, aveva cercato di tranquillizzare i presenti portando la donna fuori a prendere una boccata d'aria.

Nelle puntate successive, Fiorenza e Flavia hanno sperato che la finta malattia di Brancia portasse a un avvicinamento tra Ludovica e Ferdinando, magari con fiori d'arancio annessi.

Si parlava di finta malattia perché Gramini e Brancia senior avevano fatto credere a Di Torrebruna che la mamma di Ludovica necessitasse di una costosa operazione oltreoceano e l'ex armatore, conoscendo i guai economici della donna, aveva deciso di finanziare l'intervento in questione.

Ferdinando potrebbe scoprire che Flavia non necessitava di alcuna cura

La recita di Fiorenza sembrerà però scricchiolare sempre più, tanto che Ferdinando si dimostrerà convinto di scoprire cosa nasconda l'arguta donna.

Nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, ci sono buone chance che Di Torrebruna metta le mani sulla verità, scoprendo non soltanto che Flavia non abbia mai necessitato di alcuna cura, ma che la stessa aveva anche accettato il suo denaro per scopi tutt'altro che legati alla sua salute.

Qualora tale eventualità dovesse concretizzarsi nei prossimi episodi della soap di Rai 1, è probabile che a risentirne sia anche il rapporto tra Ferdinando e Ludovica.