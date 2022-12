La notizia di essere finito per la prima volta in nomination, sembra aver "turbato" Antonino che, forse un po' a sorpresa, ha chiesto al pubblico del Grande Fratello Vip di non salvarlo. Parlando con i compagni d'avventura, Spinalbese ha fatto sapere di essere arrivato al limite dalla sopportazione e che gli piacerebbe lasciare il gioco. Nonostante abbia fatto un appello ai telespettatori, il parrucchiere non dovrebbe rischiare l'eliminazione lunedì prossimo giorno in cui Ginevra abbandonerà la casa e tornerà dal suo fidanzato (come Attilio ha rivelato ad Antonino di recente).

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 17 dicembre, non è stata tra le migliori per Antonino: probabilmente per la prima volta da quando è un concorrente, il ragazzo è stato criticato dalle opinioniste e ha ricevuto degli applausi contro dal pubblico in studio.

A contestare l'atteggiamento poco rispettoso di Spinalbese, è stata Sonia Bruganelli: la donna non ha apprezzato le parole ineleganti che il ligure ha rivolto a Oriana durante la diretta, facendo una netta distinzione tra lei e Ginevra, che meriterebbe il suo rispetto a differenza della venezuelana.

L'ex di Belen non si è scusato per le cose che ha detto su Marzoli, anzi ha rincarato la dose aggiungendo di essersi pentito di aver avuto un flirt con lei tra le mura di Cinecittà.

"Anche Oriana è una donna e merita rispetto. Ti ho sempre difeso, ma stasera stai sbagliando", ha detto la signora Bonolis al vippone.

Il rapporto con Ginevra al Grande Fratello Vip

Come se non bastasse, Antonino è anche rientrato tra i concorrenti nominabili perché nessuno gli ha dato l'immunità.

Al termine dei voti espressi dagli inquilini in modo palese o nel segreto del confessionale, Spinalbese è risultato il più nominato ed è finito dritto al televoto eliminatorio della prossima puntata.

Commentando quello che è successo poche ore prima in diretta tv, il parrucchiere ha spiazzato i compagni e il pubblico dicendo di voler lasciare il gioco.

"Pubblico odiatemi, per favore odiatemi in questo televoto. Non mi dispiace di essere in nomination, anche se è la mia prima volta. Me ne voglio andare", ha fatto sapere il protagonista del Grande Fratello Vip la notte scorsa.

Nonostante sia a rischio assieme ad altri cinque vipponi (Attilio, Charlie, Patrizia, Giaele e Sarah), l'ex di Belen ha chiesto ai telespettatori di non salvarlo perché lunedì sera vorrebbe terminare l'esperienza nella casa. L'appello di Antonino potrebbe rimanere inascoltato, anche perché tra i candidati all'eliminazione ci sono un bel po' di inquilini che in passato hanno ottenuto percentuali esigue al televoto (Gnocchi, ad esempio, è ancora in gara grazie al "biglietto di ritorno", ma la gente l'aveva escluso dal cast).

L'operazione dell'inquilino del Grande Fratello Vip

Anche se non dovesse perdere il televoto del 19 dicembre, presto Antonino lascerà la casa per sottoporsi a un'operazione di routine.

Lo stesso vippone, infatti, ha confermato ai compagni che prima di Natale uscirà per l'intervento a una cisti che aveva in programma da tempo.

Stando ad una recente chiacchierata che Spinalbese ha fatto con Wilma, i fan del Grande Fratello Vip hanno dedotto che la temporanea uscita del ligure è slittata a causa del ritorno di Ginevra Lamborghini.

Per permettere ai "gintonic" di ritrovarsi, gli autori del reality avrebbero posticipato l'operazione del parrucchiere.

"Avresti dovuto farla prima, adesso non credo sia più fattibile", ha chiosato la cantante Goich tra le mura di Cinecittà.