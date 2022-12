Wilma Goich perde le staffe al Grande Fratello Vip e minaccia di abbandonare il gioco. Nel corso delle ultime ore la cantante ha sbottato duramente contro i suoi compagni di gioco, dopo che alcuni di loro hanno mostrato scarso interesse verso le prove dello spettacolo natalizio che dovranno affrontare nel corso della prossima puntata serale.

La cantante, che ha il compito di dirigere il gruppo di vipponi, non ha nascosto il suo malcontento per come stanno gestendo la situazione, tanto da minacciare di andare via dalla casa.

Wilma Goich perde le staffe nella casa del Grande Fratello Vip 7

Anche quest'anno la produzione del GF Vip ha chiesto ai concorrenti di mettere su uno spettacolo natalizio, che sarà al centro della prossima puntata serale del reality show, in programma sabato 10 dicembre.

La "direzione artistica" dello show natalizio è stata affidata alla cantante Wilma Goich, la quale nel corso del pomeriggio si è preoccupata affinché i concorrenti si cimentassero con le prove generali.

Peccato che alcuni di loro abbiano mostrato scarso interesse: tra questi spicca Daniele Dal Moro, che ha preferito prepararsi un'insalata piuttosto che provare, ed Edoardo Tavassi, che si è rifiutato di cantare.

'Basta, me ne vado', Wilma perde le staffe e minaccia di abbandonare il GF Vip

Un modo di fare che ha indispettito Wilma Goich, la quale ha perso le staffe all'interno della casa del Grande Fratello Vip e non si è fatta problemi a sbottare furiosa contro i suoi compagni di gioco, tanto da minacciare di voler abbandonare il gioco.

"Basta, io adesso me ne vado, non me ne frega un ca...", ha sbottato Wilma, che questa volta è apparsa decisamente stufa del modo di fare dei suoi compagni di avventura.

"Eh no, non va bene", ha sentenziato ancora la cantante, che si è lamentata per lo scarso interesse e il poco rispetto mostrato da parte degli altri concorrenti di questa settima edizione del GF Vip per la realizzazione dello show natalizio.

La furia di Wilma Goich nella casa del Grande Fratello Vip 7

Insomma, un clima tutt'altro che sereno quello che si respira in queste ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip, complice anche lo sfogo di Wilma Goich, stufa dei modi di fare degli altri inquilini.

Cosa succederà a questo punto? Dopo l'amaro sfogo di questo pomeriggio, Wilma riprenderà in mano le redini della direzione artistica dello show natalizio e soprattutto metterà da parte l'idea di abbandonare il gioco?

La risposta nel corso della prossima puntata serale del reality show di Canale 5, in programma il 10 dicembre in prime time, infatti il Gf Vip per due settimane raddoppia al sabato.