Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 promettono grandi sorprese dal punto di vista sentimentale. Occhi puntati in primis sulle vicende di Alfredo che, dopo essersi fatto avanti con la giovane venere Irene, dovrà lottare con tutte le sue forze per conquistarla.

Stessa situazione anche per Vito Lamantia: il contabile del grande magazzino vuole far breccia nel cuore di Maria ma, quest'ultima, dimostrerà di essere ancora provata e scottata dalla fine della sua relazione con Rocco.

Alfredo e Irene al centro delle nuove trame de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che le vicende di Alfredo e Irene terranno banco nel corso di questa seguitissima stagione. Il giovane capo-magazziniere cercherà in tutti i modi di far capitolare la bella venere che è riuscita a rapirgli il cuore.

Alfredo si impegnerà con tutte le sue forze per far sì che Irene possa ricambiare il suo sentimento ma, nel corso delle prossime puntate della soap, la sfida non sarà per niente facile.

Il motivo? Irene preferirebbe intraprendere una storia d'amore con un uomo ricco e altolocato a livello sociale.

Alfredo lotta per Irene: anticipazioni Il Paradiso 7

Pertanto il corteggiamento di Alfredo, che è solo un capo-magazziniere, non sarà particolarmente ben visto dalla venere del grande magazzino.

Le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Alfredo dovrà lottare con tutte le sue forze per far sì che Irene possa accettare la sua corte.

Cosa succederà a questo punto? Il giovane Alfredo riuscirà a conquistare la venere del grande magazzino oppure, alla fine, sarà costretto ad arrendersi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa settima serie.

Maria non dimentica Rocco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Maria e Vito.

Anche in questo caso, il contabile del grande magazzino cercherà in tutti i modi di conquistare il cuore della giovane ed aspirante nuova stilista del Paradiso delle signore ma, la sfida, non sarà per niente facile.

Il motivo? Come svelato dall'attore Elia Tedesco in una recente intervista, Maria sarà profondamente scottata dalla fine della sua relazione con Rocco, motivo per il quale non riuscirà a lasciarsi andare facilmente. La giovane Puglisi, quindi, non ha dimenticato la sua precedente storia d'amore con il ciclista e per tale motivo farà fatica a cedere alla passione con Vito.