La conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è arrivata al capolinea. Dopo alcuni giorni di tensione tra i due concorrenti, la 24enne campana ha deciso di porre la parola fine. Nella serata di venerdì 16 dicembre, Antonella ha chiesto ad Edoardo di parlare e gli ha comunicato di voler proseguire l'esperienza nel gioco da sola.

La decisione della concorrente

Dalla puntata di lunedì 12 dicembre, Antonella ed Edoardo erano ai ferri corti per motivi di gelosia. A complicare la situazione è stato un gioco proposto dagli autori del Grande Fratello Vip 7: tutti i concorrenti dovevano scegliere un loro compagno d'avventura da imitare.

Antonella ha preso la palla al balzo per imitare Oriana Marzoli, ma secondo Donnamaria l'imitazione sarebbe stata esagerata. Da quel momento i due coinquilini hanno iniziato a recriminare delle cose l'uno nei confronti dell'altro.

Dopo 24 ore di riflessione, Antonella Fiordelisi ha chiesto un confronto ad Edoardo. La 24enne ha esordito: "In questi giorni non sono stata per nulla bene". La gieffina ha spiegato di non avere gradito alcuni atteggiamenti di Donnamaria: "Mi sento mancare di rispetto". Sulla base di quanto accaduto, Antonella ha deciso di interrompere la conoscenza con il coinquilino romano: "Preferisco che ognuno vada per la propria strada". Infine, la diretta interessata ha tagliato corto sulla questione: "Fai il tuo percorso da solo".

Il confronto dei Donnalisi che dura meno di 1 minuto, e in più si lasciano 🍿#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/qcw1BjAd2m — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 16, 2022

La reazione di Edoardo Donnamaria

Dopo avere ascoltato Antonella, Edoardo Donnamaria ha replicato: "Siamo perfettamente d'accordo". Il giovane ha anche chiesto alla influencer campana se doveva dirgli solamente quelle poche cose.

Infastidita per il distacco di Edoardo, Fiordelisi lo ha invitato a tornare dai suoi amici in cortiletto. Ovviamente, la 24enne è rimasta delusa per la reazione glaciale della sua ex fiamma tanto che non ha nascosto le lacrime.

In un secondo momento, Donnamaria è stato rimproverato da Patrizia Rossetti per il modo sfuggente avuto con Antonella.

Il commento di alcuni utenti del web

La rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sta letteralmente spaccando l'opinione dei fan del Grande Fratello Vip 7.

Da un lato c'è chi è convinto che Edoardo e Antonella non siano fatti l'uno per l'altro mentre dall'altro c'è chi crede in un ripensamento tra i due coinquilini. Tra i vari commenti sui social, ci sono anche telespettatori convinti che Fiordelisi non sia mai stata realmente interessata a Donnamaria. Infine, c'è anche chi ha criticato i modi e i termini utilizzati da Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi.