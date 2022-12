Le prossime puntate di Terra Amara riservano ai telespettatori un grosso colpo di scena. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, l'ira di Yilmaz si riverserà ancora una volta su Demir. Akkaya sarà deciso a vendicare il suo amato padrino, quando scoprirà che è stato proprio Yaman a ordinare a uno dei suoi scagnozzi di sparare a Fekeli. A rivelare questa notizia a Yilmaz sarà niente di meno che Cengaver, che in passato era stato il migliore amico di Demir. Qualcosa però andrà per il verso storto: Fekeli avrà un malore improvviso e per soccorrerlo Yilmaz dovrà desistere dal suo intento, almeno per il momento.

Demir attenta alla vita di Fekeli

Proseguono le anticipazioni di Terra amara., concentrandosi su un nuovo tentativo di Yilmaz di eliminare il suo nemico Demir. Seguendo la storyline della soap, la dinamica in questione partirà quando Fekeli scoprirà che a manomettere l'auto in cui viaggiavano Mujgan e Zuleyha è stato proprio Yaman. Quest'ultimo preoccupato che l'uomo possa metterlo nei guai con la polizia proverà ad eliminarlo e non esiterà a sparargli con un fucile proprio mentre Fekeli si trova in compagnia della madre Hunkar. Il padrino di Yilmaz per fortuna non si ferirà in maniera grave.

Quando la polizia deciderà di archiviare il caso, in mancanza di prove che possano individuare il colpevole, un uomo si presenterà in questura autoaccusandosi del fatto.

Si tratterà di uno scagnozzo di Demir che quest'ultimo ha costretto a costituirsi dietro ricompensa per evitare che si possa mia giungere a lui. Il sotterfugio verrà scoperto presto da Cengaver che penserà bene di rivelarlo a Yilmaz.

Yilmaz vuole vendicare il suo padrino

Dopo aver perso molto denaro in seguito all'accusa da parte di Demir secondo cui è stato lui a rivelare al paese della precedente relazione tra Zukeyha e Yilmaz, Cengaver instaurerà un buon rapporto con Akkaya al quale venderà parte delle sue azioni della fabbrica messa in piedi con Yaman.

Per questa ragione, Cengaver rivelerà il segreto a Yilmaz il quale su tutte le furie impugnerà la pistola e si dirigerà a casa di Demir per chiudere i conti con lui una volta per tutte. A nulla varranno le richieste di Mujgan che proverà a bloccare il fidanzato.

Ma qualcos'altro fermerà Yilmaz. Fekeli infatti sarà colto improvvisamente da un attacco di cuore e per poter soccorrere il suo padrino, Akkaya sarà costretto ad accantonare la sua idea di uccidere Demir. Yilmaz avrà riposta davvero l'ascia di guerra o in un secondo momento deciderà di vendicarsi ancora? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.