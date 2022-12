Nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre c'è stata un'accesa discussione tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli. Nel cortiletto del Grande Fratello Vip 7, la concorrente venezuelana stava litigando con Antonella Fiordelisi, quando ha definito Edoardo come un "cagnolino" della ragazza.

A quel punto Donnamaria si è arrabbiato con Oriana e, per attirare la sua attenzione, le ha sfiorato un braccio, generando la reazione di Marzoli che, stizzita, ha chiesto di non essere toccata.

I motivi del litigio

Nel pomeriggio, Antonella ha riportato a Sarah Altobello una confidenza sul suo conto ricevuta da Oriana Marzoli, la quale dopo aver ascoltato la conversazione fra le due è andata su tutte le furie.

Lo scontro tra Antonella e Oriana è poi proseguito nel cortiletto dove era presente anche Edoardo Donnamaria, il quale a un certo punto ha deciso di spezzare una lancia a favore di Fiordelisi.

L'intervento di Edoardo però ha generato un nuovo scontro con Oriana. Quest'ultima ha infatti definito Donnamaria come il "cagnolino" di Antonella. Ma tale sostantivo utilizzato da Marzoli ha fatto perdere le staffe a Edoardo che, a sua volta, si è alzato in piedi e ha detto alla concorrente sudamericana: "A me non mi dai del cane".

Dal momento che Oriana stava ignorando Edoardo per continuare a battibeccare con Fiordelisi, il 28enne ha pensato di sfiorare il braccio di Marzoli per catturare la sua attenzione, ma lei stizzita ha sbottato: "Oh, a me non mi toccare, per prima cosa non mi toccare".

Edoardo Donnamaria, infastidito per le urla di Antonella e Oriana, poi ha chiesto alle due concorrenti di andare a litigare in un altro ambiente della casa.

Il commento di alcuni utenti del web

Quanto accaduto nel pomeriggio nella casa di Cinecittà non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter un utente ha affermato: "Ma come si permette Edoardo?". Un altro ha chiesto dei provvedimenti nei confronti di Donnamaria. Mentre secondo un altro telespettatore del Reality Show la situazione all'interno della casa starebbe degenerando visti i numerosi litigi: "Che squallore, ci vorrebbero provvedimenti per tutti".

Secondo qualcun altro Antonella avrebbe architettato tutto in modo da passare per "vittima" durante la puntata di lunedì. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha giudicato come eccessiva la reazione di Oriana dopo essere stata solo sfiorata da Donnamaria: "Lui ha toccato la spalla".