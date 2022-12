Nella casa del Grande Fratello Vip 7 nelle scorse ore c'è stato un nuovo litigio tra Antonella e Oriana. In dettaglio, Antonella Fiordelisi ha riportato a Sarah Altobello una confidenza ricevuta da Oriana Marzoli riguardante le nomination della precedente puntata: dopo essere venuta a conoscenza del dialogo tra le due, Oriana si è scagliata contro Antonella.

In particolare Antonella ha raccontato a Sarah che, secondo Oriana, avrebbe dovuto mandare al televoto la stessa Sarah. Al contrario, Antonella in veste di “preferita” del pubblico aveva spedito in nomination Marzoli.

Volano parole grosse tra Antonella e Oriana

Oriana Marzoli - dopo essere venuta a conoscenza della conversazione tra Sarah e Antonella - ha deciso di confrontarsi con quest'ultima.

Secondo la concorrente venezuelana, Fiordelisi avrebbe riportato la confidenza solo per mettere zizzania tra lei e Sarah. Mentre alcuni concorrenti hanno preferito tenersi fuori dalla discussione, Luca Onestini e la stessa Altobello hanno cercato di stemperare gli animi.

A un certo punto Antonella ha urlato a Oriana: "Vatti a baciare un altro ragazzo, sei un arpia". Poi ha rincarato la dose: "Fai il tuo dovere. Vatti a baciare Luca o Daniele, tanto uno vale l'altro e stai zitta".

“Vatti a baciare un altro ragazzo ma sei un’arpia FAI IL TUO DOVERE. Vatti a baciare Luca o Daniele tanto uno vale l’altro e stai zitta”



La cattiveria di Antonella sempre peggio. #gfvip #incorvassi #oriele #orianistas pic.twitter.com/nnlZ2L3k9G — uunformat 🌙 (@uunformat) December 29, 2022

La discussione è proseguita nel cortiletto della casa.

Antonella e Oriana stavano per entrare in contatto, quando alcuni altri concorrenti si sono messi in mezzo e hanno separato le due concorrenti.

Il commento di alcuni utenti sui social

La lite tra Oriana e Antonella non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra. Come spesso accade in questi casi, l'opinione dei telespettatori risulta essere spaccata: da un lato c'è chi ha criticato Fiordelisi per essere stata protagonista dell'ennesima discussione, mentre dall'altro c'è chi ha sostenuto che Marzoli abbia esagerato.

Su Twitter un utente ha difeso Antonella: "Quanta cattiveria per un riportino fatto male". Un altro telespettatore ha criticato Marzoli per avere esagerato con i termini nei confronti della coinquilina.

Altri telespettatori invece hanno preso le difese di Oriana: "La cattiveria di Antonella è sempre peggio". Qualcuno ha utilizzato l'hashtag #fuoriAntonella", mentre qualcun altro ha fatto notare che Antonella nel giro di 24 ore ha discusso con tre concorrenti del parterre femminile facendo in tutti i casi insinuazioni nei loro confronti.