Grande attesa per le scelte finali di Federico e Lavinia a Uomini e donne. I due tronisti stanno portando a termine il loro percorso all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Canale 5 e, nel corso delle prossime registrazioni, potrebbero svelare i nomi dei pretendenti con i quali intendono intraprendere un percorso di conoscenza fuori dagli schermi televisivi e dai riflettori mediatici.

La scelta di Lavinia e Federico a Uomini e donne: il verdetto nelle prossime registrazioni?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne continua ad essere uno dei più seguiti dal pubblico di Canale 5 e, in tantissimi, sono ormai curiosi di scoprire chi saranno le scelte finali di Lavinia Mauro e Federico Nicotera, i due tronisti in carica che stanno portando avanti il loro percorso in studio.

Le anticipazioni riguardanti le registrazioni di questa settimana rivelano che, il 28 e 29 dicembre 2022, sono previste le riprese delle nuove puntate che andranno poi in onda a gennaio in televisione.

Trattasi di due registrazioni attesissime dal pubblico, dato che potrebbero essere dedicate proprio alle scelte dei due giovani tronisti.

Nelle registrazioni di Uomini e donne del 28 e 29/12 ci saranno le scelte di Lavinia e Federico?

Entrambi, infatti, stanno portando avanti il loro percorso da settembre e arrivati a questo punto della trasmissione, hanno deciso di andare avanti solo con due pretendenti.

Federico Nicotera ha deciso di conoscere meglio Alice e Carola, mentre Lavinia Mauro ha deciso di approfondire la frequentazione con Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Tra questi quattro pretendenti si celano i nomi delle persone che diventeranno i nuovi compagni di vita di Federico e Lavinia.

In attesa di scoprire se il 28 e 29 dicembre ci saranno davvero le registrazioni delle scelte finali di Lavinia e Federico, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne in tv, rivelano che il talk show tornerà in onda a partire da lunedì 9 gennaio 2023, con le nuove attesissime puntate su Canale 5.

Ecco quando ci sarà il ritorno di Uomini e donne su Canale 5 dopo la pausa natalizia

Il programma riprenderà la consueta messa in onda nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa con gli attesissimi appuntamenti che sono stati registrati la scorsa settimana, dove c'è stata anche l'uscita di scena del tronista Federico Dainese.

Contrariamente a ogni aspettativa, il tronista ha lasciato il programma e ha preferito uscire di scena dal cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, chiudendo la sua avventura in maniera definitiva e annunciando in questo modo l'addio al trono, proprio come aveva fatto qualche settimana fa l'altra tronista Federica Aversano.