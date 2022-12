Edoardo Vianello e Wilma Goich sono stati sposati dal 1967 al 1978. Oggi, la cantante è "reclusa" nella casa del Grande Fratello Vip 7 e ha instaurato un'amicizia speciale con Daniele Dal Moro: lui è molto più giovane di Wilma. In un'intervista al settimanale DiPiù Tv, Edoardo Vianello ha lanciato una stoccata all'ex moglie spiegando che Wilma è sempre stata sensibile al fascino maschile anche durante il loro matrimonio.

Le parole dell'ex marito di Goich

Intervistato da un noto magazine, Edoardo Vianello ha commentato l'amicizia speciale tra la sua ex moglie Wilma Goich e Daniele Dal Moro.

Scendendo nel dettaglio, Vianello ha detto di essere felice se Wilma ha perso la testa per un ragazzo anche se è molto più giovane di lei: "Sono felice che abbia voltato pagina". Successivamente l'artista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Edoardo, infatti, non ha gradito di essere stato descritto da Wilma come uno "sciupafemmine". A tal proposito, il diretto interessato ha lanciato una stoccata alla sua ex moglie: "Come potete vedere Wilma è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata". A detta del cantante, il matrimonio sarebbe giunto al capolinea proprio perché Goich si sarebbe innamorato di un altro uomo.

La versione della concorrente

In un libro autobiografico, Edoardo Vianello aveva spiegato di non essere stato un marito perfetto per Wilma Goich.

Al tempo stesso, però, il cantante aveva scritto di non avere mai messo in dubbio il matrimonio anche se aveva tradito più volte la consorte.

Nella puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda sabato 10 dicembre su Canale 5, la concorrente ha raccontato una versione dei fatti completamente diversa. Wilma ha spiegato ad Alfonso Signorini e ai telespettatori del Reality Show, di essere passata sopra a moltissime "scappatelle" del marito.

A un certo punto stanca di essere tradita, disse ad Edoardo Vianello di volersi separare. Alla domanda dell'artista se fosse presente un "terzo incomodo" Wilma confermò di essersi innamoarata di un altro uomo. Dal racconto della "vippona" però sarebbe emerso che quella fu solamente una ripicca: Goich ebbe un'altra relazione dopo Vianello, ma avevano già avviato le carte di separazione.

Wilma ed Edoardo: in quali rapporti sono oggi?

Dopo anni di battaglie legali, gli ex coniugi Wilma ed Edoardo sono tornati ad avere un buon rapporto.

Tuttavia, non mancano frecciatine di uno nei confronti dell'altro. Per esempio, Goich ha sostenuto che l'ex marito a causa della gelosia della nuova moglie non sia stato vicino in modo opportuno alla figlia Susanna neanche quando stava in un letto d'ospedale.