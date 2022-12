Riccardo Fogli è stato espulso dal Grande Fratello Vip 7 per un'espressione blasfema. Su Instagram, la moglie Karin Trentini ha preso le difese del consorte e ha puntato il dito contro la produzione del Reality Show. Secondo il punto di vista della donna, anche altri concorrenti in passato avrebbero bestemmiato ma nel loro caso si sarebbe passato oltre. A tal proposito, Karin ha precisato che suo marito non ha mai pronunciato parole simili.

Che cos'è accaduto?

Riccardo Fogli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 lunedì 12 dicembre intorno all'una.

A meno di 24 ore dal suo ingresso, il cantautore toscano è stato espulso. Fogli mentre si trovava in cucina con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese, nel raccontare di fare una colazione abbondante la mattina si è lasciato scappare una parola blasfema.

Dopo un'attenta revisione dell'audio, la produzione del reality show ha immediatamente squalificato il 75enne.

Lo sfogo della moglie

Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, su Instagram ha deciso di spezzare una lancia a favore del marito.

La donna ha postato uno scatto in cui sono ritratti i figli della coppia. Nella didascalia, la diretta interessata ha scritto: "Michelle Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia".

Successivamente la consorte dell'ex cantante dei Pooh ha precisato che chiunque conosce Riccardo sa che quel tipo di linguaggio non gli appartiene. Inoltre, Karin ha ribadito che la famiglia è serena e felice nonostante il clamore mediatico che ha investito l'artista.

In un secondo post, Karin Trentini ha pubblicato un video in cui si sente Luca Salatino pronunciare una presunta espressione blasfema.

La moglie di Fogli si è chiesta perché nel caso dell'ex tronista di Uomini e Donne, la produzione del Grande Fratello Vip non sia intervenuta mentre per il marito è arrivata l'espulsione dal gioco: "Mi chiedo come funziona li dentro?". Dunque, la diretta interessata ha lasciato intendere che siano stati usati dalla regia due pesi e due misure.

Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli

Tramite il suo account social, anche Roby Facchinetti ha commentato la squalifica di Riccardo Fogli dal reality show di Canale 5: "Ho saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande Fratello Vip". L'artista bergamasco ha sostenuto che in molti anni di amicizia con Fogli, non lo ha mai sentito pronunciare un'espressione blasfema. Dunque, esclude categoricamente che Riccardo possa averlo fatto in un programma circondato da telecamere.

Infine, Facchinetti ha fatto sentire il proprio appoggio all'ex concorrente toscano: "Sono con te".