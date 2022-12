Arrivano nuovi dettagli sull'ultima registrazione di Uomini e Donne che cambieranno molte dinamiche. Dopo l'uscita dallo studio di Riccardo in lacrime davanti alla felicità di Ida e Alessandro, è successo di tutto.

Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Luca e Antonella, invitandoli a raccontare come sta andando la loro frequentazione. Tutto bene, fino a quando non è intervenuto Armando.

Ci sono poi importanti novità per quanto riguarda Pinuccia e il finto malore che ha fatto infuriare Maria De Filippi e non solo.

Aggiornamenti Uomini e Donne: Pinuccia fatta fuori dal cast

Nella puntata di ieri, attesissima dai fan del programma, è andata in onda la sfuriata tra Pinuccia e Maria De Filippi, che ha invitato la dama a lasciare in pace il povero Alessandro, che non è libero di frequentare signore per le continue intromissioni di Pinuccia.

Tina è intervenuta dando man forte a Maria De Filippi, così come Gianni Sperti. La situazione è degenerata, con la dama che si è accasciata a terra simulando uno svenimento che ha creato panico in studio. La scena del finto malore di Pinuccia a Uomini e donne è stata tagliata con grande disappunto dei fan, che attendevano con trepidazione questo momento.

La scenata di Pinuccia pare aver fatto infuriare Maria De Filippi e non solo.

Visto quanto successo e le insistenti intromissioni nei confronti di Alessandro, Pinuccia non sarà più nel parterre del Trono over. Ma non è finita qui.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne, Maria De Filippi costretta a intervenire

Successivamente, al centro dello studio di Uomini e Donne si siederanno Luca e Antonella, aggiornando il pubblico sulla loro relazione, che pare vada molto bene.

Mentre i due erano intenti a parlare, ecco che interviene Armando, che si intromette nella discussione. Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata e tra Incarnato e Luca è stata sfiorata la rissa.

Armando ha ammesso di pensare ad Antonella che, tuttavia, ha ribadito di non credere alle sue parole. Luca ha poi detto di essere sulla strada giusta per innamorarsi di lei.

Cristina subissata da critiche nelle nuove puntate di Uomini e Donne

C'è stato spazio anche per parlare di Cristina, che ha avuto un percorso molto altalenante all'interno del Trono over. La dama ha ammesso di pensare ancora ad Armando, ma Incarnato non ha assolutamente creduto alle sue parole, accusandola di volersi solo mettere in mostra.

Stessa opinione di Gianni e Tina, certi che Cristina stia a Uomini e Donne solo per ottenere maggiore visibilità e che non sia interessata a nessuno, dopo il suo rifiuto nel conoscere un ragazzo arrivato per lei.