Nervi tesi dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 26 dicembre e Luca Onestini non si è fatto problemi a sparare a zero contro la sua ex Soleil Sorge.

L'ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, eccezionalmente per la puntata di ieri e del 2 gennaio è al posto in studio di Sonia Bruganelli, diventando così la nuova opinionista della serata.

In questa nuova veste Soleil non ha risparmiato delle frecciatine rivolte nei confronti del suo ex fidanzato Luca Onestini, tanto che il ragazzo ha sbottato al termine della puntata serale.

Luca sbotta e spara a zero contro Soleil Sorge: cosa è successo dopo la puntata del GF Vip

Durante l'ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha tacciato il suo ex fidanzato di essere un abile giocatore e manipolatore, in merito alla discussa vicenda che lo ha visto protagonista con Nikita.

Parole che non sono piaciute per niente all'ex tronista di Uomini e donne che, subito dopo la diretta serale del reality show Mediaset, non si è fatto problemi a puntare il dito contro la ragazza.

"Dovrei essere io quello furioso. Mi ha tradito lei", ha sbottato Luca subito dopo la diretta del reality show, ritornando indietro di ben cinque anni, quando venne lasciato in diretta proprio durante una puntata serale del GF Vip.

'È ancora inviperita', Luca sbotta contro Soleil dopo la diretta del GF Vip

"Fecero vedere anche le foto di lei con l'altro", ha aggiunto ancora Luca, sparando a zero contro Soleil Sorge dopo l'attacco ricevuto in diretta.

"Non la odio, per me non esiste più. Cavolo questa è ancora inviperita", ha aggiunto ancora Luca, che ha tirato in ballo anche la mamma della sua ex fidanzata.

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, sostiene che anche la mamma di Soleil abbia rilasciato delle interviste poco carine sul suo conto e che in passato avrebbe detto che sua figlia in realtà non sarebbe mai stata interessata a Luca, bensì lo vedeva come un "trofeo" da conquistare.

Accuse che non passeranno inosservate e saranno al centro della prossima puntata del GF Vip del 2 gennaio, dove Soleil sarà ancora opinionista in studio.

Anche Antonella lancia frecciatine su Soleil dopo la puntata del GF Vip

Subito dopo la puntata serale del GF Vip di lunedì sera, anche Antonella Fiordelisi non è stata per niente tenera nei confronti di Soleil Sorge.

Pure in questo caso la nuova opinionista non si è fatta problemi a bacchettarla e terminata la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, Fiordelisi ha consigliato a Soleil di "studiare meglio" e di prepararsi come si deve prima di sparare sentenze nelle puntate serali.