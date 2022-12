Il rapporto, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, fra Luca Onestini e Nikita Pelizon sta diventando sempre più complicato e difficile. Se, inizialmente, dall'ingresso nel loft di Cinecittà dell'ex tronista di Uomini e Donne sembrava potesse esserci molta sintonia con la modella, con il trascorrere degli ultimi giorni qualcosa ha mutato in modo drastico la loro relazione che non ha mai oltrepassato la soglia dell'amicizia. Nel corso della puntata del Reality Show di ieri, lunedì 26 dicembre 2022, Alfonso Signorini, curioso di capire cosa è successo fra i due concorrenti, ha aperto il collegamento per parlarne con i diretti interessati.

Non è mancato, successivamente, il commento dell'opinionista d'eccezione, Soleil Sorge.

La rottura fra Luca e Nikita Pelizon

Il conduttore del Grande Fratello Vip 7 ha immediatamente mostrato un video riassuntivo che ha ritratto Luca Onestini e Nikita Pelizon, cominciando dall'inizio della loro conoscenza sino ad arrivare alle innumerevoli incomprensioni che hanno condotto l'emiliano e la modella ad una definitiva rottura del loro rapporto. Se da una parte l'ex tronista sembrerebbe pentito del legame instaurato, credendo che la veneta sia una persona falsa, dall'altro lato la 28enne non ha potuto fare altro che palesare la sua delusione per i comportamenti messi in atto dal compagno d'avventura.

Luca Onestini smentisce le parole di Nikita

In seguito, dopo la clip mandata in onda da Signorini, Onestini ha ammesso di aver avuto un certo avvicinamento nei riguardi di Nikita ma, ciononostante, non trovandosi sulla stessa lunghezza d'onda con quanto dichiarato da lei, ha smentito nuovamente quanto ha raccontato Pelizon. D'altra parte, invece, la ragazza veneta ha sottolineato, ancora una volta, di aver affermato sempre la verità e non ha accettato che le parole pronunciate siano state messe in discussione.

Alfonso Signorini, non volendo prendere le parti di nessuno dei due, ha provato a comprendere le motivazioni che, però, hanno condotto ad una improvvisa e definitiva rottura. Nikita ha dichiarato di aver domandato supporto al compagno d'avventura per provare a frequentarlo solo in qualità di amico ma si è rifiutato. L'ex tronista non è stato d'accordo con quelle frasi e, per dimostrare la veridicità di quanto detto, ha deciso di mostrare una lettera ricevuta attraverso la quale la modella ha chiesto di ricevere affetto da lui.

Il commento di Soleil Sorge su Onestini e Pelizon

La situazione che vede protagonisti Luca Onestini e Nikita Pelizon è stata commentata da Soleil Sorge, opinionista d'eccezione con Pierpaolo Pretelli ed Orietta Berti, vista l'assenza di Sonia Bruganelli. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha evidenziato: "Luca è un vero giocatore di reality". Secondo l'italo-americana, l'emiliano ha deciso di avvicinarsi a Pelizon soltanto con l'obiettivo di creare una certa dinamica e, in seguito, quando ha compreso che la situazione cominciava ad andare oltre, ha deciso di mettere in atto una nuova strategia per condizionare l'intera casa del GF Vip.