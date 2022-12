Sta facendo molto discutere il risultato dell'ultimo televoto del Grande Fratello Vip. Il 26 dicembre, infatti, sui social network è montata una protesta per l'elezione di Antonella come preferita del pubblico: un parere piuttosto condiviso, è che le votazioni siano state "compromesse", tant'è che su Twitter è andato in tendenza l'hastag " televoto truccato". La maggior parte degli spettatori del reality-show aveva scelto Oriana come migliore della settimana, ma Fiordelisi l'ha "stracciata" con il 45%.

Aggiornamenti sulla puntata del Grande Fratello Vip

In pochissimi si aspettavano che a vincere il televoto per il preferito della settimana fosse Antonella: la concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, non è amatissima all'esterno della casa (di recente qualcuno ha urlato contro lei e il fidanzato), perciò la sua vittoria nella nomination del 26 dicembre ha fatto storcere il naso a tanti telespettatori.

Nel corso della diretta del reality nel giorno di Santo Stefano, ad esempio, Giulia Salemi si è fatta portavoce del sentimento dei social dicendo che a molti sembrava strano questo risultato perché sul web sono quasi tutti contro Fiordelisi e a favore di Oriana.

Quando Alfonso Signorini ha fatto finta di eliminare una delle due vippone protagoniste di questa edizione del GF Vip, la quasi totalità dei fan si è aspettava che a diventare immune (e quindi la preferita) sarebbe stata la venezuelana Marzoli e non l'influencer di Salerno che da settimane figura nel gruppo degli inquilini meno amati dalla gente.

I risultati dei voti online sul Grande Fratello Vip

A lasciare ancora più perplessi molti spettatori di Canale 5, sono i risultati del sondaggi che sono stati indetti online nel corso della settimana.

In tutte le votazioni web sui quattro concorrenti del Grande Fratello Vip candidati al ruolo di preferito, Oriana era al primo posto, mentre Antonella oscillava tra il secondo e il terzo (giocandosela con Antonino).

Il fatto che la ragazza abbia vinto la nomination con il 45% delle preferenze (37% per Marzoli, 15% per Spinalbese e 8% per Sarah Altobello), ha spinto molti fan a protestare sulla trasparenza di questo verdetto, tant'è che su Twitter è finito in tendenza l'hastag "televoto truccato".

Un parere piuttosto condiviso, dunque, è che la "vera" preferita del pubblico non fosse Antonella ma che qualcuno (gli addetti ai lavori o le persone care a Fiordelisi) l'avrebbero spinta al trionfo utilizzando metodi poco democratici.

Sul web, ad esempio, si dice che la famiglia e il fandom della vippona si sarebbero fatti aiutare da dei "bot" per renderla immune.

Incredulità per gli spettatori del Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che la famiglia Fiordelisi finisce al centro dei sospetti per presunte irregolarità: nei giorni scorsi, ad esempio, sui social ha impazzato l'indiscrezione secondo la quale la maggior parte degli aerei che Antonella ed Edoardo ricevono sarebbero pagati dai loro padri (in particolare dal papà dell'influencer tanto contestata dal pubblico).

"Che schifo", "Ma chi volete prendere in giro?", "Questo televoto è tutto truccato", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono apparsi su Twitter dopo la proclamazione di Antonella come preferita della settimana.

Signorini ha replicato alle critiche riferitegli da Giulia Salemi dicendo che il sentimento del web non sempre corrisponde con il parere del pubblico a casa, ma questa spiegazione non ha convinto tanti fan del programma.

La 24enne di Salerno, infatti, viene quotidianamente contestata sui social per quello che fa e che dice all'interno della casa, quindi i telespettatori non si capacitano di come possa aver vinto contro Oriana, amatissima dalla gente.