Antonella Fiordelisi nelle scorse ore è finita al centro delle polemiche: giovedì 15 dicembre gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno proposto un gioco ai concorrenti, ovvero di imitare un loro compagno d'avventura.

Antonella ha deciso di imitare Oriana Marzoli, ma lo ha fatto in un modo che non è affatto piaciuto ad alcuni telespettatori del programma. Per questo motivo su Twitter, nelle scorse ore è stato lanciato l'hashtag #FuoriAntonella.

L'imitazione di Oriana fatta da Antonella viene criticata sui social

Durante il gioco "imita un Vip" Antonella ha deciso di vestire i panni di Oriana.

In particolare la 24enne campana si è presentata nel salotto della casa con una parrucca bionda e abiti succinti. Antonella ha iniziato a effettuare esercizi fisici in bikini. Successivamente la giovane ha raggiunto Antonino Spinalbese in cucina e si è "strusciata" al coinquilino.

Questa imitazione di Antonella Fiordelisi su Oriana Marzoli non è passata inosservata. All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti hanno criticato la coinquilina: secondo alcuni, la 24enne avrebbe esagerato.

Sul web diversi utenti si sono detti indignati per come è stata fatta passare Oriana da parte della coinquilina Antonella. Su Twitter, è stato lanciato l'hashtag "Fuori Antonella" ed è finito in tendenza per alcune ore.

Un utente ha postato alcuni video dove Antonella parla alle spalle di alcuni suoi compagni d'avventura, commentando: "Lei è quella che non dice mai cattiverie, lei è la vittima. Poverina...".

Un telespettatore ha affermato che in passato sarebbe stata squalificata gente per molto meno all'interno del Reality Show. Mentre un altro follower ha postato alcune clip dove sono presenti alcuni atteggiamenti discutibili di Antonella: "Come la mettiamo?

Orribile".

Le conseguenze dell'imitazione

Pare obiettivamente difficile che la produzione decida di squalificare Antonella per questa situazione. Tuttavia non è escluso che nella puntata di sabato 17 dicembre Alfonso Signorini decida di trattare l'argomento con la diretta interessata, banalmente anche perché - proprio in seguito a questa imitazione - Edoardo Donnamaria è arrivato a decidere di interrompere la frequentazione con la giovane Fiordelisi.

Nel frattempo c'è un televoto aperto e vede in nomination Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Attilio Romita e Sarah Altobello.