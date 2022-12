Nella casa del Grande Fratello Vip 7 anche un gioco di imitazioni può far scattare delle discussioni. Giovedì 15 dicembre, Antonella Fiordelisi ha deciso di imitare Oriana Marzoli ma ha esagerato: la 24enne oltre ad indossare vestiti succinti, ha utilizzato un linguaggio volgare. Sul web, i telespettatori del Reality Show hanno preso le difese della concorrente sudamericana.

Antonella esagera con l'imitazione di Oriana

Durante il gioco "imita un Vip" Antonella ha scelto di vestire i panni di Oriana. La diretta interessata ha indossato una parrucca bionda e ha girato per tutta la casa in bikini.

Successivamente Antonella ha cominciato a fare esercizi fisici nel salotto della casa.

Non contenta la diretta interessata ha raggiunto Antonino Spinalbese in cucina ed ha iniziato a strusciarsi al coinquilino. Antonella nei panni di Oriana ha anche pronunciato una frase volgare. Infine, la 24enne ha raggiunto Spinalbese in confessionale e l'avrebbe messo in imbarazzo.

la vergogna e pena che provo per lei, imitare una ragazza in questo modo facendola sembrare come non è. se questa doveva essere un imitazione divertente, lei l’ha fatta vomitevole, e imbarazzante🤢

#GFvip #incorvassi pic.twitter.com/vuU3PvdIZq — ♡༄ puff (@4gaiia) December 15, 2022

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, l'imitazione di Antonella Fiordelisi nei panni di Oriana Marzoli non è passata inosservata.

Sul web, moltissimi utenti hanno criticato la 24enne campana. Su Twitter, un utente ha affermato: "Se questa doveva essere un'imitazione divertente, lei l'ha fatta imbarazzante". Un altro fan del reality show ha affermato: "Che schifo, Antonella è gelosa pazza ma non per il suo fidanzato ma per Antonino". Un altro utente ha sostenuto che l'imitazione di Fiordelisi è stata di cattivo gusto.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha criticato Antonino Spinalbese per avere riso anziché rimproverato la coinquilina. Un telespettatore ha detto che Antonella è caduta in basso. Infine, c'è chi ha chiesto al Grande Fratello Vip 7 di rimproverare Fiordelisi per avere fatto passare la coinquilina sudamericana per una poco di buono.

Il commento dei concorrenti

Oriana Marzoli nel vedere Antonella che l'ha imitava in modo esagerato ha preferito non commentare. La concorrente sudamericana ha solamente chiesto ad Edoardo Donnamaria se la fidanzata le piacesse vestita in quel modo.Giaele De Donà ha ammesso che Fiordelisi ha avuto un atteggiamento fuori luogo. Il pensiero di alcuni "vipponi" del Grande Fratello Vip 7 è che la 24enne abbia trasformato un gioco che poteva essere divertente in una cosa di cattivo gusto.

Nonostante le critiche ricevute da alcuni suoi compagni d'avventura, Antonella ha ribadito di non avere mancato di rispetto a nessuno. Inoltre, la diretta interessata ha esortato i concorrenti del reality show ad aprire la mente visto che si trattava di un gioco.