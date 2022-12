Edoardo Donnamaria inizia ad essere stufo di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, il clima all'interno della casa più spiata d'Italia è stato particolarmente teso per la giovane concorrente che si è ritrovata al centro di accese discussioni con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Questa volta, però, a sbottare contro la ragazza ci ha pensato anche il suo fidanzato che ha scelto di non stare zitto e di reagire, palesando il suo pensiero nei confronti di Antonella.

Nuove liti nella casa del GF Vip: Antonella e Edoardo Tavassi ai ferri corti

Nel dettaglio, Antonella si è ritrovata al centro delle discussioni in queste ultime ore di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Antonella è stata protagonista di un accesissimo scontro con Edoardo Tavassi che l'ha tacciata di essere una persona "falsa e malefica".

Questa volta, però, il fidanzato della Fiordelisi non ha preso le sue difese: Edoardo Donnamaria ha preferito restare in silenzio e non è intervenuto durante queste diatribe che vedevano coinvolta la sua ragazza.

Edoardo Donnamaria sbotta e perde le staffe con Antonella al GF Vip

Un modo di fare che ha indispettito Antonella al punto che, subito dopo le discussioni avute in casa, non ha perso occasione per bacchettare Edoardo Donnamaria, accusandolo di "fare gruppo" con quelle persone che l'avevano trattata male.

Peccato, però, che questa volta la reazione di Donnamaria non sia stata affatto delle migliori: il volto della trasmissione "Forum" in onda su Canale 5, è stato particolarmente duro e critico nei confronti della sua fidanzata.

Se fino a questo momento ha sempre incassato i colpi e non si è mai esposto più di tanto contro la ragazza, in questa occasione ha scelto di dire la sua apertamente e non si è fatto problemi ad accusare Antonella di voler fare la vittima a tutti i costi.

'Non fare la vittima, sei ridicola', Edoardo sbotta contro Antonella al Grande Fratello Vip

"Non mi venire a fare la vittima: stai con le persone che mi hanno trattato male, non mi sembra rispettoso", ha sbottato Donnamaria che ha subito messo a tacere le critiche e le polemiche messe in atto da Antonella dopo le sue liti all'interno della casa più spiata d'Italia.

"Non lo fare, perché sei ridicola", ha chiosato ancora Edoardo che questa volta sembra non essere intenzionato a passare sopra all'atteggiamento e al modo di fare della sua fidanzata.

Come si evolverà la situazione tra i due fidanzati di questa settima edizione del GF Vip? Riusciranno a riappacificarsi oppure questa volta prenderanno strade differenti? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.