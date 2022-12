Ci saranno novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di vedere a gennaio su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato segnalano che Mujgan Hekimoglu inizierà a credere che Yilmaz Akkaya non abbia nessuna intenzione di contrarre matrimonio con lei, quando lui si allontanerà misteriosamente da Cukurova.

Terra amara, anticipazioni: Sabahattin presta soccorso ad Akkaya

Le anticipazioni di Terra amarak riguardanti i nuovi episodi in programma a gennaio su Canale 5, annunciano che Mujgan crederà che il suo futuro marito le nasconda qualcosa.

Tutto inizierà quando Gulten verrà soccorsa da Yilmaz dopo una violenza subita da Ercument. Yilmaz ucciderà Ercument dopo averlo colpito con una pietra alla testa, nonostante avesse una ferita a una spalla. Una scena che avrà come testimone Hunkar (Vahide Perçin), che avviserà subito Fekeli. I due amanti, a questo punto, decideranno di occultare il corpo di Ercument (Rüzgar Aksoy) per evitare che la sorella di Gaffur si rechi alla polizia per denunciare il suo abuso.

Dall'altra parte Sabahattin presterà soccorso a Yilmaz (Uğur Güneş) e lo farà all'oscuro di tutti.

Mujgan inizia a pensare che il promesso sposo non abbia voglia di sposarla

Nei prossimi episodi di Terra amara, in programma nel mese di gennaio, Fekeli penserà di non dire a Mujgan (Melike İpek Yalova) cos'è accaduto realmente a Yilmaz, ospite nel frattempo di Sabahattin per rimettersi.

L'anziano impresario informerà la dottoressa che il suo promesso sposo sarà assente per quindici giorni per motivi di lavoro che l'hanno portato in Germania.

Una versione che però non convincerà la dottoressa Hekimoglu, che diventerà ancora più sospettosa quando Yilmaz non le farà neanche una breve telefonata. La donna inizierà a pensare che Yilmaz non abbia più nessuna intenzione di sposarla.

Yilmaz fa recapitare un abito da sposa all'amata da Parigi

Yilmaz crederà che la promessa sposa sia delusa dal suo comportamento e spiegherà a Fekeli di non averla mai telefonata in quanto aveva paura che scoprisse che la telefonata proveniva da un centralino turco. Nonostante ciò, Akkaya rischierà di essere scoperto quando Mujgan si recherà a casa di Sabahattin.

L'ex fidanzato di Zuleyha, a questo punto, farà recapitare alla sua amata un abito da sposa da Parigi. Uno stratagemma che sembrerà funzionare, visto che Mujgan sarà al settimo cielo per il ritorno del promesso sposo.