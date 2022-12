Tante le bugie che verranno a galla nelle nuove puntate Il paradiso delle signore che andranno in onda prossimamente su Rai 1. Nella scorsa stagione, Ferdinando ha risollevato le sorti economiche della famiglia Brancia, ma non ha ancora scoperto che Flavia l'ha ingannato miseramente per avere i suoi soldi, fingendo di essere malata e di avere urgenza di un intervento salvavita in America. Torrebruna si è fidato, anche per conquistare Ludovica, ma presto la verità verrà inesorabilmente a galla. Di seguito, le anticipazioni.

Ludovica e Ferdinando in love: Il paradiso delle signore anticipazioni

Adelaide viene a sapere che Ludovica sta per tornare a Milano, ma pensa bene di nasconderlo a Marcello, bisognosa delle sue attenzioni. Ovviamente la sua bugia avrà vita breve, dato che Barbieri vedrà la sua ex al Circolo in compagnia di Ferdinando, con il quale fa coppia fissa.

Stando alle anticipazioni, Marcello capirà con un solo sguardo di essere ancora profondamente innamorato di Ludovica e sfrutterà il momento opportuno per poterle parlare.

Purtroppo, Ludovica spezzerà il cuore di Marcello dopo che quest'ultimo le rinnoverà il suo amore, pregandola di perdonarlo per la decisione avventata di lasciarla. Sarà un boccone molto amaro da digerire, ma il determinato Barbieri sarà deciso a riconquistarla, andando contro tutti e tutto.

Un evento inaspettato potrebbe venire in suo aiuto.

Fiorenza si tradisce riguardo l'inganno di Flavia nelle nuove puntate de Il Paradiso

Marcello potrebbe avere una possibilità con Ludovica in seguito a un evento che cambierà completamente le dinamiche. Come svelano le nuove anticipazioni della soap. Fiorenza si intratterrà con Ferdinando, ma si lascerà scappare un dettaglio su Flavia che riguarda la sua finta malattia.

Un errore molto grave, che farà insospettire non poco Ferdinando, che non aveva esitato un solo minuto a dare alla Brancia il denaro necessario per la sua 'operazione' in America. Sappiamo invece che Flavia non è mai partita e che, fatto ancor più inquietante, non era affatto malata.

Marcello e Ludovica tornano insieme? Spoiler Il paradiso delle signore

Sentendosi inadeguato per non aver potuto aiutare Ludovica, Marcello l'aveva lasciata, salvo poi pentirsi subito dopo. Ebbene, tutto potrebbe cambiare. Come svelano infatti le nuove anticipazioni Il paradiso delle signore Torrebruna inizierà a indagare, avendo il sentore di essere stato ingannato.

I suoi sospetti ricadranno anche sulla fidanzata, incidendo negativamente sulla loro storia d'amore. E così, che non perderà tempo per guadagnare terreno con lei, approfittando della crisi in corso con Torrebruna.