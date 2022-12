Terminata la 24^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 19 dicembre su Canale 5, Antonella Fiordelisi ha discusso con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Ma non solo, la 24enne campana ha anche definito Giaele De Donà un'ameba. Sui social, i telespettatori del programma si sono indignati per l'atteggiamento di Antonella definendo la concorrente imbarazzante.

Che cos'è successo nel post-puntata?

Nel post-puntata, Antonella mano nella mano con Edoardo Donnamaria si è avvicinata a Giaele De Donà e l'ha offesa: "Biricchina ameba".

Mentre la concorrente rideva, Giaele si è girata e ha chiesto se avesse capito bene il termine.

Nonostante Edoardo abbia cercato di trascinare Antonella in zona piscina, Giaele ha avuto da ridire.

Fiordelisi invece ha continuato a definire la coinquilina una biricchina.

Io non ho mai visto nessuna ragazza più imbarazzante di Antonella che si finge ubriaca per dare dell'ameba a Giaele 🥶#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/a8aeAZYvXU — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

La reazione del web

L'atteggiamento di Antonella Fiordelisi non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno sostenuto come Antonella abbia finto di essere ubriaca per offendere Giaele. In merito all'insulto pronunciato dalla 24enne, un fan del Reality Show ha commentato: "Io non ho mai visto nessuna ragazza più imbarazzante di Antonella".

Un utente ha detto di vergognarsi per l'atteggiamento di Fiordelisi e per Edoardo Donnamaria. Un altro telespettatore ha definito l'influencer di Salerno "ridicola".

Tra i vari utenti del web, c'è stata un'indignazione generale: "Neanche i bambini dell'asilo fanno come Antonella". Un altro telespettatore è tornato ad attaccare Donnamaria: "E' imbarazzante questa ragazza, ma mi meraviglio ancora di più di Edoardo".

Secondo un utente, l'influencer sta dimostrando di essere la nemica numero 1 di sé stessa.

Infine, c'è chi ha sostenuto come il vino a disposizione dei concorrenti non sia in quantità eccessive, da qui l'impossibilità che Antonella Fiordelisi si sia ubriacata con pochi bicchieri.

Antonella litiga con Tavassi e Micol

Terminata la diretta, Antonella ha discusso anche con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Nello specifico, la 24enne ha criticato Edoardo per la nomination ricevuta sentendosi dire in risposta di essere falsa e di essere sostenuta solo dai fan tramite i famosi aerei.

Dal canto suo, il concorrente romano ha spiegato dunque che Antonella, quando c'è la diretta del Grande Fratello Vip 7, ha un cambio di atteggiamento rispetto a quello che dimostra di essere durante il giorno. A detta di Tavassi, anche i telespettatori hanno capito la strategia adottata dall'influencer cui ormai sarebbe rimasto solo il sostegno dei fan dall'esterno.

Micol, accusata di avere allontanato Tavassi da Antonella, ha invece replicato che la sua felicità nella casa non dipende dalla presenza di Fiordelisi. Infine, Micol ha sostenuto come Antonella si stia facendo terra bruciata da sola all'interno del gioco.