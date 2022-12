Sta facendo molto discutere il comportamento di Antonella dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 19 dicembre. La ragazza, infatti, ha discusso animatamente sia con Micol che con Tavassi e poi, probabilmente su di giri a causa dell'alcool, ha offeso Giaele dandole dell'ameba. Molti spettatori sono convinti che Fiordelisi abbia finto di essere ubriaca per poter insultare liberamente i concorrenti che non le vanno a genio: l'unico a prendere le parti dell'influencer, è stato ancora una volta il fidanzato Edoardo.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Antonella è tra i nominati della puntata del Grande Fratello Vip del 19 dicembre: la ragazza è stata la più votata in assoluto all'interno della casa, ma non rischia di uscire perché il televoto che la vede contrapposta a Oriana, Antonino e Sarah non è eliminatorio (uno dei quattro sarà eletto il preferito del pubblico lunedì prossimo).

A fine diretta, Fiordelisi si è scontrata con alcuni dei compagni che l'hanno nominata, in particolare con quelli che i fan hanno ribattezzato gli "incorvassi". Edoardo Tavassi ha ribadito che secondo lui l'influencer non è forte come tanti pensano e che gli aerei che riceve non corrispondono al suo successo all'esterno.

Il romano ha anche preso le parti di Micol in una vivace discussione che stava avendo con la 24enne: la tensione è cresciuta e i tre protagonisti di questo litigio non hanno trovato un punto d'incontro.

Il siparietto post diretta del Grande Fratello Vip

Tavassi ha anche accusato Antonella di avere atteggiamenti costruiti quando sa di essere in diretta su Canale 5: secondo il romano, dunque, l'influencer si comporterebbe diversamente in settimana e durante le puntate del lunedì sera.

Fiordelisi ha smentito tutto rispondendo che lei è una delle poche concorrenti sincere del gruppo, in quanto dice sempre le cose che pensa e non teme le reazioni altrui.

Donnamaria ha cercato di placare l'ira della fidanzata suggerendole di smetterla di litigare con gli altri per futili motivi, soprattutto col suo amico Edoardo: la ragazza non ha dato ascolto al compagno, e ha continuato a discutere con chiunque non fosse d'accordo con lei.

Ad innervosire Antonella, è stata anche l'immunità che ieri sera Sonia Bruganelli non le ha dato: dopo essere stata salvata per settimane dall'opinionista, il 19 dicembre la 24enne è stata "abbandonata" e le è stato preferito Attilio Romita.

Gli sviluppi nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo aver litigato con Tavassi e Micol, Antonella è stata ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre barcollava per casa. Un parere che hanno espresso molti spettatori del reality-show, è che Fiordelisi abbia solo fatto finta di essere ubriaca per poter dire ad alcuni compagni quello che pensa di loro.

Mentre Edoardo cercava di portarla in giardino per evitare che dicesse parole fuori posto, la giovane ha puntato il dito contro Giaele e, ridendo e traballando sui tacchi, ha detto: "Tu sei un'ameba.

Birichina ameba".

De Donà si è voltata e ha chiesto conferma dell'offesa che le era appena stata fatta, ma Donnamaria è riuscito ad allontanare la fidanzata prima che scoppiasse un'altra discussione.

"Io non ho mai visto nulla di più imbarazzante di una che finge di essere ubriaca per dare dell'ameba a Giaele", ha commentato una spettatrice su Twitter raccogliendo parecchi consensi.

Molti fan del GF Vip, dunque, si dicono certi del fatto che Antonella non fosse realmente brilla quando ha insultato la coinquilina, ma che stesse solo recitando male la parte di chi aveva alzato un po' il gomito dopo la puntata.