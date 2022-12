A distanza di più di due mesi e mezzo dall'inizio dell'avventura al Grande Fratello Vip, Attilio ha mostrato i primi segni di cedimento. Se in passato ha respinto nettamente i tentativi di avvicinamento di Sarah, nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Parlando con i coinquilini, Romita ha fatto sapere di provare una forte attrazione per Altobello e che, se potesse, si apparterebbe con lei nel van della casa. Immediata reazione da parte di Mimma Fusco, storica compagna del giornalista.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Attilio ne ha combinata un'altra delle sue: dopo aver baciato con passione Giaele per un gioco e dopo aver raccontato di aver visto un video sul sito ufficiale durante la quarantena, il concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto nuovamente arrabbiare la sua compagna con frasi inaspettate.

In un video che sta facendo il giro della rete, infatti, si sente Romita ammettere di essere molto attratto da Sarah, la coinquilina che sin dall'inizio del reality-show lo ha corteggiato.

"Prima ero imperturbabile, ora ho l'ansia. Sono sincero, mi verrebbe da prenderla e portarla nel van. Mi è bastato uno sfioramento, ma non posso", ha detto il giornalista l'altra sera tra le mura di Cinecittà.

In poche parole, il vippone ha confessato di essersi invaghito di Altobello e che, se non fosse legato ad un'altra donna, non ci penserebbe due volte a lasciarsi andare con la pugliese davanti alle telecamere.

Tensioni nella casa del Grande Fratello Vip

Mimma Fusco, storica compagna di Attilio, non ha perso tempo e ha commentato l'episodio sui social network.

A chi su Twitter le ha chiesto di esprimere un'opinione sulle recenti dichiarazioni del fidanzato, la donna ha fatto sapere: "Sono patetici entrambi, che discorsi che ho sentito".

La diretta interessata ha anche ironizzato aggiungendo: "Buon compleanno a me! Lui si distingue sempre per la sua sensibilità, ma il triangolo proprio no.

Che andassero pure nel van, tanto a Natale siamo tutti più buoni".

"Vai e divertiti, perché aspettare?", ha proseguito Mimma prima di precisare che lei non andrà mai in studio per un confronto o per approfondire il "dramma".

Chi si aspetta che la dolce metà di Attilio partecipi ad uno dei prossimi appuntamenti, dunque, dovrà mettersi l'anima in pace: lei non accetterà un faccia a faccia pubblico, soprattutto dopo quello che ha sentito nelle ultime ore.

Liti e urla dopo la diretta del Grande Fratello Vip

L'invaghimento di Attilio per Sarah, è solo l'ultimo spunto di discussione che i protagonisti del Grande Fratello Vip hanno regalato al pubblico dopo la puntata di lunedì 5 dicembre.

Daniele ha urlato in faccia a Patrizia per la nomination che ha ricevuto: Alberto è intervenuto immediatamente per suggerire al compagno d'avventura di scusarsi con Rossetti, una signora di 60 che potrebbe essere sua madre.

Anche tra Antonella ed Edoardo c'è maretta: la napoletana non ha gradito che il fidanzato abbia difeso Micol in diretta e, senza girarci troppo intorno gli ha detto che se continuerà su questa strada, lei lo lascerà.

Un'altra novità che i concorrenti ancora non conoscono, è il ritorno di Ginevra Lamborghini: l'ereditiera ha accettato di essere ospite per una settimana e rientrerà nella casa lunedì 12 dicembre (dopo qualche giorno di isolamento nel rispetto delle norme anti-Covid).

La presenza della giovane tra le mura di Cinecittà, smuoverà la situazione tra Antonino e Oriana: quest'ultima dovrebbe ingelosirsi parecchio vedendo il "suo" Spinalbese condividere le giornate con un'altra donna che gli è sempre interessata.