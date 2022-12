Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 13 dicembre su Rai 1, ci sarà uno scontro tra le "donne di Ezio". Gloria e Veronica avranno un confronto, non proprio pacifico, in merito al finanziamento che la capo commessa vorrebbe dare a suo marito per l'attività in proprio. Veronica sarà convinta di nascondere i suoi malumori alla figlia, ma non potrà immaginare che la ragazza assisterà di nascosto alla lite e addirittura riporterà tutto a Stefania.

I malumori di Stefania

Nelle prossime puntate Veronica sarà triste per la situazione venutasi a creare con Ezio, ma non vorrà che i suoi famigliari abbiano il peso delle sue angosce, così deciderà di mascherare con Gemma il suo reale stato d'animo.

Veronica non sarà l'unica ad essere demoralizzata, anche Stefania non starà tanto bene: avrà tanti dubbi, inerenti soprattutto alla partenza per l'America con Marco.

Nel grande magazzino nessuno sarà a conoscenza dei dubbi di Stefania, per questo motivo i preparativi per festa di addio, organizzata da Matilde per i due ragazzi, procederanno a ritmo serrato.

La festa per Adelaide

Alfredo sarà sempre più innamorato di Clara, così cercherà di coinvolgerla in una delle sue passioni più grandi: la bicicletta. Per lui arriverà il momento di farla gareggiare, ma la ragazza non sarà tanto convinta della cosa. Cosa deciderà di fare?

Marcello sarà triste per le condizioni in cui versa la Contessa Adelaide, triste e sconsolata per il fidanzamento tra Umberto Guarnieri e Flora Ravasi.

Per questo le organizzerà una serata al Circolo, in maniera tale da onorarla.

Lo scontro tra Veronica e Gloria

Anche Gloria non attraverserà un bel momento nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 dicembre. Dopo che Ezio le ha raccontato che Veronica non ha preso bene la questione del prestito per l'attività in proprio, Gloria inizierà a fare i conti con la sua coscienza: offrire un aiuto finanziario a Ezio forse non è stata una buona idea.

Per cercare di risolvere la situazione, proverà ad affrontare Veronica. Andrà a casa sua, ma dall'altra parte non troverà una persona disposta a ragionare sulla vicenda. Gli animi si scalderanno, fino a quando tra Gloria e Veronica sfocerà una lite abbastanza dura.

Le discordie famigliari dei Colombo

Le due donne crederanno di non essere viste da nessuno, invece a casa ci sarà Gemma, che di nascosto assisterà al confronto.

La ragazza non riuscirà a mantenere per sé quanto accaduto, per questo motivo correrà subito da Stefania per raccontarle tutto. Per Stefania questa vicenda sarà un boccone amaro da digerire: in merito alla partenza per l'America era già piena di dubbi e ora si aggiungono pure le discordie in famiglia. Quale sarà il futuro della ragazza?