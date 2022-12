Come ogni settimana, anche al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 5 dicembre è successo di tutto all'interno della casa. Daniele ha reagito male alla nomination di Patrizia e in cucina le ha urlato contro, dando il via ad una discussione che ha spiazzato il pubblico e gli altri concorrenti. Alberto è intervenuto per sedare gli animi, ma soprattutto per invitare Dal Moro a chiedere scusa alla coinquilina per i toni aggressivi che ha usato mentre litigavano.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Le nomination che sono state fatte lunedì 5 dicembre, hanno causato una lite all'interno della casa.

Dopo aver saputo di essere al televoto con Charlie, Daniele ha perso le staffe e se l'è presa con i concorrenti che hanno votato contro di lui. Il vippone, in particolare, non ha apprezzato il comportamento di Patrizia, dalla quale non si aspettava di essere nominato nel corso dell'ultima puntata che è andata in onda.

Dal Moro ha reagito con urla e aggressività al tentativo di chiarimento di Rossetti, cercato al termine della diretta mentre il tronista si stava preparando un'insalata in cucina. Entrambi i protagonisti della settima edizione hanno alzato la voce per cercare di sovrastare quella dell'altro, tanto che alla fine la lite è diventata quasi incomprensibile e i telespettatori sentivano solo parolacce e insulti.

Il commento del protagonista del Grande Fratello Vip

Daniele, che di recente ha anche lasciato per un giorno la casa del Grande Fratello Vip per un malore (ricovero in ospedale, visite cardiologiche e altri accertamenti), l'altra notte ha nuovamente perso le staffe e stavolta la sua "vittima" è stata Patrizia. Quest'ultima non è rimasta in silenzio di fronte alle urla del coinquilino, anzi ha gridato più forte e la lite che è venuta fuori ha lasciato senza parole tutti.

La discussione si è conclusa con Rossetti che si è allontanata dalla cucina visibilmente nervosa e Dal Moro che ha continuato a cenare.

Ad assistere alla scena è stato anche Alberto, che è immediatamente intervenuto per calmare il tronista e per invitarlo a ridimensionare il suo comportamento aggressivo soprattutto quando di fronte ha una persona più grande d'età.

"Quello che hai fatto è vergognoso, hai urlato in faccia a una signora di 60 anni. Lei potrebbe essere tua madre. Chiedile scusa", ha sbottato De Pisis tra le mura di Cinecittà.

Nervi tesi tra le mura del Grande Fratello Vip

"Non puoi parlare così ad una signora. Mi è anche venuta la tachicardia", ha concluso Alberto. Daniele non si è mostrato pentito per le urla che ha rivolto a Patrizia, anche perché è convinto di avere ragione nel contestare la sua nomination. Dal Moro, comunque, è al televoto fino a lunedì 12 dicembre, giorno in cui scoprirà se il pubblico preferisce lui oppure Charlie Gnocchi. Questa settimana, infatti, sono due i concorrenti a rischio (si potevano votare solo uomini, visto che sono in netta maggioranza nel gruppo).

A lasciare la casa lo scorso 5 dicembre, è stato Luciano Punzo: il modello è stato il meno votato (Micol e Patrizia preferite dai telespettatori con le percentuali del 60% e 26%) e ha dovuto interrompere l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Un altro argomento che sta creando chiacchiericcio sui social network, è l'imminente ritorno di Ginevra Lamborghini: l'ereditiera rientrerà nella casa la prossima settimana e ci resterà per sette giorni come ospite. Proteste da parte di molti fan per l'ennesimo spazio che gli autori stanno dando alla giovane squalificata mesi fa per le frasi contro Marco Bellavia.