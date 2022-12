Oggi, mercoledì 7 dicembre, andrà in onda l'ultima puntata settimanale di Uomini e donne: giovedì 8 e venerdì 9, infatti, il programma di Maria De Filippi lascerà spazio a film natalizi. Il blogger Pugnaloni, però, anticipa che la puntata che sarà trasmessa a partire da questo pomeriggio (e che si protrarrà almeno fino a martedì prossimo), è ricca di colpi di scena: il ritorno di Ida e Alessandro, il primo bacio tra Federico e Carola, la lita tra Tina e Pinuccia e il finto svenimento di quest'ultima.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Uomini e Donne sta per concedersi una piccola pausa: anche la redazione del dating-show, infatti, ha deciso di usufruire del ponte dell'Immacolata per radunare le idee e prepararsi alla fine dell'anno. Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, dunque, il programma di Maria De Filippi non andrà in onda: al suo posto saranno trasmessi due film di Natale (anche il daytime di Amici sarà in stand-by negli stessi giorni).

Quello che sarà trasmesso oggi, mercoledì 7/12, è l'ultimo appuntamento settimanale con il format che permette a giovani e non si trovare l'anima gemella.

Anche il blogger Lorenzo Pugnaloni ha confermato lo stop della popolare trasmissione Mediaset, che riprenderà regolarmente lunedì 12 con la seconda parte della registrazione che inizierà oggi pomeriggio.

Gli spoiler sull'appuntamento con Uomini e Donne

Oggi, mercoledì 7/12, i telespettatori assisteranno al ritorno di Ida e Alessandro: la coppia parteciperà ad una puntata di Uomini e Donne a quasi un mese dall'addio al Trono Over. La dama e il cavaliere sono stati ospiti dell'intera registrazione che sarà trasmessa in tv a partire da questo pomeriggio, quindi il pubblico di Canale 5 li vedrà anche negli appuntamenti che andranno in onda lunedì e martedì prossimo.

Le anticipazioni che ha dato Pugnaloni sui social network, ricordano che Platano e Vicinanza si sono scontrati con Riccardo Guarnieri per un sms che quest'ultimo ha inviato all'ex fidanzata qualche giorno prima. Pressato dalle tante critiche, il pugliese si metterà a piangere e si rifugerà nel backstage fino alla fine delle riprese.

Spazio anche per il Trono Classico e per il percorso di Federico Nicotera: dal 12 dicembre, infatti, i fan assisteranno al primo bacio tra il romano e Carola Carpinelli, la bionda corteggiatrice che si contende il cuore del tronista con Alice Barisciani.

L'assenza della dama del parterre di Uomini e Donne

Al rientro dalla pausa per il ponte dell'Immacolata, i telespettatori di Uomini e Donne saranno aggiornati su un altro argomento che da un paio di settimane impazza sul web. Chi ha assistito alla registrazione della puntata che sarà trasmessa in tv da mercoledì 7 e continuerà lunedì 12 e martedì 13 dicembre, ha fatto sapere che Tina e Pinuccia hanno litigato furiosamente per tanto tempo.

Mentre discuteva con l'opinionista sui soliti motivi, la dama del Trono Over si è sdraiata per terra e ha finto di svenire.

Maria De Filippi si è preoccupata ed è intervenuta immediatamente: solo in un secondo momento, però, la padrona di casa del dating-show si è resa conto che si trattava di un siparietto messo su dalla signora di Vigevano.

La conduttrice di Canale 5, però, avrebbe reagito malissimo al comportamento di Della Giovanna, tanto che quest'ultima non ha partecipato alla registrazione che c'è stata la settimana successiva.

Un rumor che sta circolando da qualche giorno, dunque, sostiene che l'assenza di Pinuccia alle ultime riprese potrebbe dipendere dalla decisione di Maria di mandarla via dopo il malore che ha finto di avere davanti alle telecamere.