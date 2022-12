Sono bastate poche parole pronunciate durante la diretta del Grande Fratello Vip a far perdere le staffe ad Antonella: Fiordelisi è rimasta indispettita dell'atteggiamento "morbido" di Edoardo verso Micol e ha minacciato di interrompere la relazione con lui.

Sentendolo prendere le parti della ex prima e dopo la puntata, Fiordelisi l'ha allontanato avvisandolo che, se la pensa davvero come Incorvaia, tra loro è tutto finito.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 5 dicembre (nella quale c'è stata l'eliminazione di Luciano Punzo al televoto), Antonella è stata informata di alcune cose che Micol ha detto sul suo conto.

In un video che Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti lunedì sera, si sentiva Incorvaia dire di Fiordelisi che è una persona "limitata mentalmente", parole che hanno immediatamente fatto storcere il naso alla diretta interessata.

Il confronto tra le due concorrenti è stato vivace e senza esclusione di colpi, ma a lasciare il segno è stato il commento che ha fatto Edoardo a tutta la situazione.

Il romano, interpellato sull'"offesa" che la sua ex ha rivolto alla sua attuale compagna, ha minimizzato dicendo che Micol ha sicuramente commesso un errore ma che per questo non può essere etichettata come una cattiva persona.

La reazione della protagonista del Grande Fratello Vip

Al termine della puntata, Antonella ha scansato un abbraccio che Edoardo voleva darle ed è andata da sola in giardino.

Poco dopo il romano ha raggiunto Fiordelisi e ha cercato di capire il perché del suo comportamento freddo: lei ha subito sottolineato che non ha apprezzato le parole che ha usato in diretta per commentare il suo litigio con Micol.

Donnamaria ha ripetuto che secondo lui Incorvaia ha sbagliato a definirla "limitata mentalmente", ma che sarebbe altrettanto errato descriverla come una brutta persona solo per una frase fuori posto che ha detto.

Fiordelisi è rimasta male quando ha realizzato che il compagno non era al 100% dalla sua parte, così l'ha avvisato: "Se per te lei è una bella persona, ti lascio! Per me finisce qui, lasciami da sola".

"Tu mi sei sceso, vattene via. Dopo l'attacco che ho subito in puntata, mi sei calato perché la difendi. Questo non lo accetto, i miei altri fidanzati mi difendevano sempre e si immedesimavano in me", ha proseguito la napoletana nello sfogo post diretta.

Amori in bilico al Grande Fratello Vip

Secondo Antonella, dunque, Edoardo dovrebbe difenderla in ogni situazione altrimenti non sono fatti per stare insieme: la concorrente del Grande Fratello Vip ha già avvisto Donnamaria in altre occasioni che se non si comporta come vuole lei, lo lascerà senza pensarci troppo.

Gli spettatori che hanno assistito all'ennesimo litigio tra quelli che i fan hanno ribattezzato "donnalisi", si sono schierati quasi tutti dalla parte di Donnamaria, secondo tanti ingiustamente trattato male da Fiordelisi.

"L'amore non è questo", ha commentato una utente di Twitter dopo aver sentito l'influencer 'minacciare' Edoardo di chiudere la loro storia solo perché non ha attaccato Micol davanti a tutti.

Un altro parere piuttosto condiviso, inoltre, è quello che Antonella userebbe due pesi e due misure nei suoi ragionamenti: se Edoardo può a malapena dialogare con Incorvaia (altrimenti scattano gelosia e "avvertimenti"), lei può permettersi di provocarlo interagendo spesso con Antonino, che il romano non sopporta particolarmente.